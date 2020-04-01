Врач Ульянов предложил уникальный метод профилактики коронавируса

Москва, 1 апреля. В мире пока нет универсального метода лечения опасной коронавирусной инфекции, но профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Юрий Ульянов рассказал о разработанной им системе профилактики опасной китайской инфекции.

По словам Ульянова, его открытие может стать полноценным способом лечения опасной инфекции. Разработанная им система состоит из трех шагов. Этой методикой врач и его семья пользуются уже на протяжении нескольких недель.

«Первая защита против вируса — маски. Маски используются уже давно, но они не могут остановить вирус. Маска нужна, чтоб закрывать слизистые носа и горла от сезонной перегрузки и защищать их», — сообщил врач.

Он подчеркнул, что здоровые слизистые могут справиться с любого рода инфекцией. С осложнениями, по его словам, могут столкнуться те, у кого данный механизм нарушен. У таких людей может появиться сезонная простуда, которая и притянет к себе вирусы гриппа и коронавируса, передает «Инфореактор».

Второй рубеж защиты активируется с помощью прополиса. Он способен обеспечить эффективную защиту дыхательных путей человека. Третья ступень защиты от коронавируса основана на работах доктора Залманова.

«С помощью специальных ванн и уникального скипидара активируются естественные защитные свойства организма. Так как ванны использовать проблематично, я предлагаю пропитывать этим скипидаром маску», — считает Ульянов.

Врач напомнил, что Залманов был личным врачом Владимира Ленина. Идеи и методики лечения этого выдающегося медика снискали особую популярность на Западе. Комплекс ванн с использованием специального скипидара — это разработка Залманова. Метод оказался настолько эффективным, что подобным образом лечили даже дизентерию.