Минюст предложил приостановить оформление браков и разводов из-за коронавируса

Москва, 1 апреля. Регистрация браков и разводов в России может быть приостановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом рассказал замглавы Минюста РФ Денис Новак.

Ведомство предлагает отложить оформление семейного положения до начала лета.

«Министерство юстиции направило предложение, чтобы государственная регистрация заключения браков и соответствующие даты переносились после 1 июня 2020 года, когда, предположительно, может миновать опасность, связанная с коронавирусом», — пояснил Новак.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 440 из них выявлены за последние сутки в 35 регионах страны. Вылечиться смогли 190 человек, погибло 24 пациента, передает Ura.ru.

Ранее ученые назвали главный симптом пневмонии нового типа COVID-19. По данным британских исследователей, таким признаком является потеря обоняния, сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Первые зараженные имели отношение к местному рынку морепродуктов. Сейчас распространение ранее неизвестного заболевания в Китае пошло на спад, эпицентр пандемии переместился в Европу и США.