Мишустин рассказал Путину о втором пакете мер по борьбе с коронавирусом

Москва, 1 апреля. Правительство России готовит второй пакет мер по борьбе с коронавирусом. Об этом в среду рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным.

«Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил он.

Напомним, что российские власти ранее приняли целый комплекс мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Некоторые из них направлены на то, чтобы помочь гражданам и бизнесу преодолеть негативные экономические последствия пандемии. Так, например, вводятся кредитные каникулы, сокращаются страховые выплаты у малых и средних предприятий, выплачиваются пособия. Другие меры призваны предотвратить попытки дестабилизации российского общества в условиях эпидемии. Речь в первую очередь идет о борьбе с фейками и ужесточении наказания за нарушение карантина.

Генпрокуратура РФ только в четверг выявила в Интернете сразу несколько ложных сообщений, призванных разжечь панику в обществе. В них, в частности, говорилось, что в Пермском крае якобы начались межнациональные конфликты, а Красноярск обнесли бетонными заграждениями.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.