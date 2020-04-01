Доктор Комаровский составил список продуктов, необходимых во время карантина

Москва, 1 апреля. Телеведущий и врач Евгений Комаровский перечислил продукты питания и товары, которыми следует запасаться во время эпидемии коронавирусной инфекции.

По его словам, следует создать запас продуктов, которые могут длительно храниться. В число таких продуктов входят лук, чеснок, морковь, свекла, яблоки, лимоны, апельсины, а также крупы. Кроме того, можно запастись замороженными овощами, мясом и рыбой, а также сухим молоком и консервами. Комаровский посоветовал печь дома хлеб и другие изделия из муки. Врач также рекомендовал создать объемный запас моющих средств, мыла и других предметов первой необходимости.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

В России зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 115 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.