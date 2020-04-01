В Госдуме объяснили, почему ЕС и НАТО развалятся после пандемии коронавируса



Побороть пандемию COVID-19 можно только общими усилиями стран всего мира. Именно поэтому политика санкций и международного давления в отношении тех или иных государств сегодня пагубна настолько, что это признают даже руководители таких недружелюбно настроенных к России организаций, как НАТО. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, признавшего важность оказанной Россией и Китаем помощи жителям Апеннинского полуострова, где эпидемия коронавируса достигла поистине впечатляющих масштабов.

«Пора бы уже признать, что вся наша цивилизация очень уязвима, — сказал парламентарий. — Уязвима от природы, болезней, катаклизмов. И от этого не спасут ни деньги, ни власть, если мы будем продолжать действовать разобщенно. Только совместными усилиями можно побороть общемировые вызовы — и наша страна, наш президент открыты для сотрудничества. Сегодня многим странам требуется помощь — и мы будем оказывать ее, поскольку у нас есть для этого силы и возможности».

Депутат отметил, что хоть Российская Федерация и не может «включать печатный станок», как это делают Соединенные Штаты для покрытия своих внеплановых расходов, но принять серьезные меры по обеспечению эпидемиологической безопасности на планете вполне способна.

«Я надеюсь, что после завершения пандемии у людей по всему миру останутся положительные воспоминания о том, какую помощь им оказала Россия в час нужды. А отношения с целым рядом стран — в том числе и с входящими в Североатлантический альянс, как мы видим из заявлений его руководителя — значительно улучшатся», — убежден Чепа.

Впрочем, оговорился собеседник ФАН, не исключено, что после пандемии такие международные структуры, как НАТО и Евросоюз не просуществуют долго — кризис обнажил глубинные противоречия между участниками этих организаций, и вполне возможно, что многие разуверятся в их целесообразности.

«Они уже смогут существовать в прежнем формате, — заявил парламентарий. — Старые связи стали разваливаться. В полной мере проявил себя политический эгоизм. Мы видим, как наиболее уязвленные страны ЕС стали просить остальных создать «коронабонды», которые позволили бы хоть как-то поддержать их экономики — а им в этом отказывают».

Депутат убежден, что если Российская Федерация также окажется в плачевном эпидемиологическом положении, то ей будет оказана помощь со всего мира.

«Однако мы делаем сейчас все, чтобы рассчитывать исключительно на себя, — отметил Чепа. — Наша страна оказалась наиболее подготовленной к самоизоляции, которой подвергли себя уже практически все страны. Россия также лучше всех обеспечила свою продовольственную безопасность, с которой у многих уже очень скоро будет большая беда».

Напомним, по состоянию на 1 апреля, всего в мире выявлено 883 225 случаев заболевания коронавирусом. При этом 185 377 человек — выздоровели, а 44 156 — погибли. Число заболевших в России — 2777 (190 — вылечились, 24 — умерли).