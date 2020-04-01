Москва, 1 апреля. Процедура банкротства физических лиц в России станет бесплатной. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, правительство приняло решение облегчить процедуру банкротства физических лиц на фоне эпидемии коронавируса.

«Для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с размером долга от 50 тысяч рублей до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств», — пояснил Мишустин.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. 115 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.