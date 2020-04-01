Жители московского региона в целом выполняют рекомендации властей о соблюдении мер самоизоляции и гигиены в условиях эпидемии коронавируса. Некоторые предприятия, в основном магазины и точки общепита, продолжают работу. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил несколько открытых для посещения точек общепита в Зеленограде, в одном из 12 административных округов Москвы, и поговорил с работниками.

В торговом центре «Панфиловский» на Панфиловском проспекте остался открыт магазин сети «Перекресток». Работники ходят в масках и перчатках, по громкой связи кассирам напоминают о необходимости продезинфицировать рабочие места.

«Ничего у меня в работе не изменилось, — с улыбкой ответила на вопрос корреспондента работница лавочки «Милти». — Только посетителей стало меньше и работаем мы на вынос. Работать, конечно, страшно, но что поделать».

Напротив «Милти» расположился суши-маркет «Весла». Работники этого заведения сидят без масок, сразу указывают мне на объявление о том, что они работают только на вынос. ФАН задал вопрос повару Сергею о средствах защиты.

«Страшно сейчас работать, ситуация непредсказуемая, — заметил собеседник. — Маски нам не выдают — надо самим покупать, а в аптеках их нет. Ждем, когда привезут».

Большой крытый рынок на станции «Крюково» все еще открыт. Несмотря на всю опасность, продавцы продолжают работать даже без средств индивидуальной защиты. На полу красные линии и предупреждающие таблички, которые не дают посетителям подходить к прилавкам ближе метра.

Закрытым оказался павильон вещевых рядов: его огородили красно-белой лентой. Второй вход заблокирован железными воротами, на которые повесили яркую табличку с надписью «Закрыто на карантин».

В стеклянной овощной палатке открытого рынка продавщица Мария продает прохожему помидоры.

«Я ничего уже не боюсь, — призналась она корреспонденту ФАН, — работать надо, а не бояться».

Ее палатка не единственная, рядом еще несколько таких же — с сухофруктами, орехами и овощами. Остальные палатки закрыты и спрятаны под брезентом.

Напомним, в Московской области за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего подтвержденных случаев 134, сообщили в региональном штабе по борьбе с эпидемией коронавируса. Двое пациентов умерли в результате осложнений, 17 выздоровели.