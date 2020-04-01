В МГИМО предложили ужесточить наказание КПРФ за митинги в период пандемии

Москва, 1 апреля. Российские власти могут еще сильнее ужесточить наказание за нарушение карантина из-за КПРФ, которая проводит митинги и пикеты в разных городах РФ, несмотря на эпидемию коронавируса.

По словам директора Центра европейской информации, доцента МГИМО Николая Топорнина, действия коммунистов крайне безответственные. Остудить разгоряченные политической борьбой головы могут только внушительные штрафы.

«Пикеты КПРФ были явно несанкционированными и подвергли опасности жизни людей — подобное недопустимо. Организаторы акций однозначно должны быть наказаны. Лучше всего на наших граждан действуют штрафы не в 100–200 рублей, а ощутимые для личного бюджета», — рассказал Топорнин «Экономике сегодня».

Доцент МГИМО предложил ввести штрафы в 10–30 тыс. рублей. Он обратил внимание на то, что в европейских странах нарушение карантина в первый раз наказывается штрафами в 150–400 евро (13–34,5 тыс. рублей), а во второй раз — до 4 тыс. евро (345,6 тыс. рублей). В то же время Топорнин подчеркнул, что столь серьезные меры должны сопровождаться информированием населения.

Напомним, что накануне коммунисты провели пикет в Саратове, выступая против «узурпации власти» и «геноцида народа». При этом они совершенно не приняли во внимание, что в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Акция собрала более 10 человек.

В тот же день на улицу вышли члены кировского КПРФ, выступая против сноса мемориала в Советске. Примечательно, что действия коммунистов осудили даже обычные граждане. В соцсетях КПРФ ставят в укор, что они рискуют здоровьем людей, когда вся страна находится в режиме самоизоляции.