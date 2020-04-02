Коронавирус в рядах оппозиции. Роман Носиков о вспыхнувшей надежде у ненавистников Путина

Честные люди, а мы именно такие, должны отдавать должное своим оппонентам. Так отдадим же. Вынужден признать: и у них бывают проблески в их беспросветной жизни, до краев заполненной повышением пенсионного возраста, избиением ОМОНом и поправками к конституции.

Вы, кстати, только что ознакомились с содержанием очередного актуального хита господина Слепакова, откликнувшегося на запрос целевой аудитории. Если кто-то желает прослушать свежее нытье бородатого самца за сорок, составленное из нового неповторимого сочетания синонимов к словам «дерьмо», «задница», «ОМОН» и «Россия», наложенное на столь же оригинальное созвучие аккордов, — не смею препятствовать.

Так вот, о радости и поводах.

Еще недавно «русская служба» BBC утверждала, что это очень весело — смотреть на президента России, который ходит по коронавирусной больнице в Коммунарке в костюме биозащиты. Британцы просто угорали со смеху. Пока вдруг не выяснилось, что безо всяких посещений больниц в самой Великобритании заболели принц Чарльз и премьер министр Борис Джонсон. Но это отчего-то веселья не вызвало.

Сейчас опять пошла волна радости и задора: Денис Проценко, главный врач той самой больницы в Коммунарке, в которую приезжал президент Путин, — заразился коронавирусом.

Такого счастья среди известных пабликов я не видел давно. Наверное, с начала падения цен на нефть. Даже первые летальные исходы не вызвали подобной эйфории, надежд и предвкушений.

В первых рядах оказался… ни за что не догадаетесь, кто. Почему сразу Бабченко? Ну, да — Бабченко.

Впрочем, остальные от него не отставали. Постили фотки с рукопожатием, выражали надежды, смаковали будущие симптомы, наслаждались воображаемой агонией. Каждый из сердобольцев раз по десять собственной рукой в воображении отключил Путину аппарат ИВЛ.

В своих надеждах эти люди были так одиноки, так слабы, так никчемны. На всем свете не было никого, кто понимал бы их и мог помочь, — только запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 да украинские неонацисты. Ну, еще немножко саудиты в последнее время.

А тут, наконец, поперло. Эпидемия! Мор! Ну, разве это не удача? Разве же это не счастье?

Наконец-то у наших светлолицых появился союзник внутри страны. О, если бы они могли, они дали бы ему гражданство и избирательное право. Ведь мор — он всем хорош.

Во-первых, если правительство не справится с эпидемией, то может случиться бунт. Во-вторых, даже если и справится, то эпидемия все равно проредит ватников и навредит экономике.

Да и потом, что может быть либеральнее коронавируса? Он и население сокращает, о необходимости чего так долго говорили лучшие умы планеты. И выбросы в атмосферу снижает на счастье Греты. И мрет от него в основном всякое быдло без аппаратов и препаратов. И самое сладкое, заветное для светлолицых: а вдруг Путин тоже заболеет и того, а?!

Впрочем, тут могут быть сложности. Прежде всего, честнейшие люди, эксперты уровня Славы Рабиновича, давно доказали своим адептам, что никакого уникального Путина нет, а есть целый взвод его двойников.

Кроме того, Путин бессмертен. Его не повергнуть смертному мужу, смертной жене или инфекции. Лишь Арья Старк и Валерия Ильинична могли бы попробовать, но нет.

Наконец, ну давайте представим себе, что Путин действительно вдруг пропал. Что будет после этого с политической системой России? Каковы шансы на осуществление надежд нашей прогрессивной общественности по слому путинского курса? На покаяние перед Западом, на возврат Крыма Украинушке? Что случится с самой прогрессивной общественностью?

Да ведь задача любого гипотетического преемника — доказать, что перед нами верный продолжатель путинского курса. Выйти перед народом, поклониться до земли и такое слово молвить:

«Какову он Россию свою сделал, такова и будет: сделал добрым любимою, любима и будет; сделал врагом страшную, страшная и будет; сделал на весь мир славную, славная и быть не престанет».

На этом месте он должен присоединить Донбасс, жахнуть ракетами по Киеву и — заняться теми, кто постил фейки про пандемию коронавируса. Кто разгонял панику и врал о сбежавшем на Валдай президенте, тем самым мешая ему спокойно работать.

К этому моменту вся прогрессивная братия, вытерев ранее пущенную по светлым подбородкам слюну, сама бежала бы сдаваться в Следком, чтобы их не повесили на фонарях «ватные 86%». В лагерь сами бежали бы, аж до Мордовии. Там-то оно было бы безопаснее.

А ранее скончавшийся Бабченко хохотал бы и хохотал, да подавился бы костью от воблы. Потому что танк тараканов не давит.

Переглянулись бы Навальный с Шендеровичем, поправили бы шапки-ушанки с нашивками «Щ-281» и «Щ-282» и пошли бы ломами строить Мордовский завод нанотехнологий.

Ведь публичные акты самоудовлетворения на портрет президента с воображаемой траурной каймой только им кажутся признаком гражданского мужества. На самом деле это самодовольное слабоумие и неумение ценить чужое благородство.

Что, в общем, и отделяет государственного деятеля от клоунов.

1 Организация запрещена на территории РФ.