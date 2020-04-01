Британия выпустит из тюрем беременных женщин-заключенных из-за коронавируса

Лондон, 1 апреля. Власти Великобритании временно выпустят из тюрем беременных женщин из-за эпидемии коронавируса. Скорость распространения опасной китайской инфекции вынудила власти пойти на беспрецедентные меры. О соответствующем решении британского правительства сообщил телеканал Sky News.

По имеющимся данным, вспышка коронавируса охватила порядка 20 учреждений пенитенциарной системы. В тюрьмах Великобритании официально зарегистрированы 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты предполагают, что рост числа инфицированных не заставит себя ждать, поэтому было принято решение обезопасить самую уязвимую категорию заключенных — беременных женщин.

Подчеркивается, что под вынужденную амнистию попадут только те женщины, которые не несут угрозы для общества. Они временно покинут места лишения свободы, чтобы снизить риск заражения, передает Planet Today.

Согласно статистике, в исправительных учреждениях Великобритании и Уэльса содержатся порядка четырех тысяч женщин-заключенных. Эта цифра составляет примерно 5% от общего числа заключенных. Руководство пенитенциарной системы отмечает, что в последние годы количество заключенных женского пола стало расти.

Ранее ФАН сообщал, что власти США освобождают тысячи заключенных, пытаясь предотвратить вспышку коронавируса в государственных тюрьмах.