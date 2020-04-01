Наемники из Сирии и Судана, воюющие в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия, настроены на продление конфликта. Продолжение военных действий выгодно боевикам, так как чем дольше будет длиться противостояние, тем дольше они будут спонсироваться Турцией.

Как сообщает редактор частной консалтинговой конторы Grey Dynamics Луи Тайлер, большая часть наемников — мятежники и экстремисты. В Ливии есть отдельные суданские боевики из разных племен, а также боевики «Аль-Каиды»1 (террористическая организация запрещена в РФ). Не секрет, что их действия после завершения ливийского конфликта в перспективе могут подвергнуть риску дестабилизации ситуацию в других странах. Соответственно, единственное, что остается боевикам в настоящее время — пытаться извлечь деньги из контрабанды или торговли людьми, чем и занимаются бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вроде RADA или береговой охраны.

ПНС Ливии имеет два основных источника наемников. Первая группа — выходцы из Судана, Дарфура и Чада. Согласно сообщениям источников, эта группа может быть представлена бойцами племенного происхождения.

Вторая группа наемников представлена проплаченными Турцией террористами из Сирии, которые едут из Сирии в качестве боевиков и сражаются на стороне ПНС. В отличие от боевиков из Чада и Судана, например, Турция действует в открытую, обучая и вооружая иностранных наемников из Сирии для участия в ливийском конфликте. Кроме того, Анкара не видит для себя помех в виде международных договоренностей в Москве и Берлине, и даже оружейное эмбарго ООН от 2011 года не является для Эрдогана аргументом к прекращению эскалации конфликта в Северной Африке. Более того, вместо этого он обещает потенциальным боевикам ежемесячные выплаты в размере 2,5 тыс. долларов США.

Директор Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдул Рахман, комментируя ситуацию с поставками боевиков на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает, что из 4700 сирийских боевиков, переправленных из Стамбула, около 130 являются выходцами ИГИЛ1 или «Аль-Каиды» (обе террористические организации запрещены в РФ). Таким образом Турция фактически спонсирует «Исламское государство»1, поощряя развитие террористических ячеек в Северной Африке. Проблема получит новый виток развития, когда боевики отправятся в страны Европы и начнут действовать там.

Такой высокий количественный показатель присутствия иностранных боевиков, мотивированных в большей степени финансово, окажет на Ливию не самый благоприятный эффект. По словам старшего научного сотрудника Chatham House, наемники из-за рубежа уже активно сотрудничают с контрабандистами, торговцами людьми и мигрантами, извлекая из этого личную выгоду.

Федеральное агентство новостей (ФАН) уже неоднократно сообщало о подобных прецедентах — например, о похищении молодежи бандой «Абу Салим», известной также как боевики Ганивы, подчиняющейся так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Теперь боевики ведут себя еще более вызывающим образом, похищая не только рабочих, но и молодежь в районах аль-Хадба аль-Бадри, аш-Шаркыйя и аль-Хадба.

При этом боевики Ганивы принимают участие в пытках в печально известной ливийской неофициальной тюрьме «Митига» и других «исправительных учреждениях». Миссия ООН в Ливии задокументировала свидетельствования о пытках и бесчеловечном отношении к задержанным женщинам: побоях, избиениях плетью, вырывании волос, оскорблениях и домогательствах. Номинально все арестованные находились под стражей министерства внутренних дел ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.