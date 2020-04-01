Винокур призвал неузнаваемую Пугачеву беречь себя

Москва, 1 апреля. Недавно отпраздновавший день рождения юморист Виктор Винокур поблагодарил за поздравление Аллу Пугачеву. Артист призвал Примадонну беречь себя и близких.

Юмористу исполнилось 72 года 31 марта. К многочисленным поздравлениям звезд россйиского шоу-бизнеса присоединилась и Алла Пугачева. Примадонна выложила их совместное фото в Instagram. На кадрах можно увидеть, как Винокур готовится поцеловать именитую певицу.

«С днем рождения, Володя!» — написала она под фото.

Винокур поблагодарил Примадонну за поздравление, передав привет от своих близких и осыпав сообщение веселыми смайликами.

«Береги себя и семью! Спасибо Аллочка! Привет от моей семьи!» — ответил артист.

Примечательной была реакция подписчиков на опубликованный снимок. Многие поклонники отметили, что Примадонна неузнаваема на этом фото. Певица одета в черный балахон, солнцезащитные очки и оригинальную шляпку, выглядя достаточно эффектно.

В последнее время Пугачева сменила имидж, отказавшись от свободных нарядов, и сильно сбросила вес. Кроме того, поклонники подозревают, что Примадонна перенесла ряд пластических операций на лице.

Ранее Пугачева поздравила с днем рождения Александра Буйнова. Она пообещала «еще гульнуть» с музыкантом, передавал телеканал «360».