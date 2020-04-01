Депутат Аксаков рассказал, кто заплатит «по полной» во время кредитных каникул

Госдума приняла закон, предоставляющий кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, пострадавших от коронавируса. Депутат Анатолий Аксаков рассказал, что ждет недобросовестных заемщиков, которые захотят избежать платы по кредитам.

Как указано в документе, каникулы касаются граждан, взявших потребительский и ипотечный кредит.

«Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заемщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов», — говорится в законе.

Граждане могут воспользоваться данной услугой, позвонив в банк и сообщив о тяжелом финансовом положении. Кредитное учреждение имеет право потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов. В таком случае заемщик обязан предоставить доказательства в течение 90 дней.

Текущей ситуацией могут воспользоваться недобросовестные заемщики, чтобы не платить по кредитам. Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков объяснил, какую ответственность будет нести гражданин в случае такой попытки.

«Злоупотребление правом, введение в заблуждение, мошенничество – это фактически обман. Если человек не представит документы, подтверждающие снижение дохода, то ему придется заплатить по полной, включая пени и штрафы, которые будут начислены за этот период. Такой обман через введение в заблуждение кредитной организации может оказаться себе дороже», — заявил Аксаков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий также объяснил, как банковские организации могут проверить доходы граждан, подавших заявление на кредитные каникулы.

«У кредитных организаций есть право обратиться в Федеральную налоговую службу и Пенсионный фонд для того, чтобы получить подтверждение правоты слов со стороны заемщика», — сообщил депутат.

Аксаков заверил, что нововведения не повредят работе кредитных организаций.

«Банковская система функционирует устойчиво. Это решение является нагрузкой для банков, но оно вынужденное. А если бы клиента начали ставить на просрочку, то банк понес бы другие виды нагрузки, связанные с обслуживанием этого кредита», — добавил он.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что люди всегда буду искать лазейки, чтобы не платить. По его словам, кредитное учреждение не должно страдать из-за людей, которые необъективно ссылаются на коронавирус, используя его как способ избежать оплаты задолженностей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам отметил необходимость введения отсрочки платежей для лиц, потерявших треть доходов из-за коронавируса.