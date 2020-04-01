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Депутат Аксаков рассказал, кто заплатит «по полной» во время кредитных каникул

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Депутат рассказал, кому придется заплатить «по полной» во время кредитных каникул

Госдума приняла закон, предоставляющий кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, пострадавших от коронавируса. Депутат Анатолий Аксаков рассказал, что ждет недобросовестных заемщиков, которые захотят избежать платы по кредитам.

Как указано в документе, каникулы касаются граждан, взявших потребительский и ипотечный кредит.

«Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заемщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов», — говорится в законе.

Граждане могут воспользоваться данной услугой, позвонив в банк и сообщив о тяжелом финансовом положении. Кредитное учреждение имеет право потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов. В таком случае заемщик обязан предоставить доказательства в течение 90 дней.

Текущей ситуацией могут воспользоваться недобросовестные заемщики, чтобы не платить по кредитам. Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков объяснил, какую ответственность будет нести гражданин в случае такой попытки.

«Злоупотребление правом, введение в заблуждение, мошенничество – это фактически обман. Если человек не представит документы, подтверждающие снижение дохода, то ему придется заплатить по полной, включая пени и штрафы, которые будут начислены за этот период. Такой обман через введение в заблуждение кредитной организации может оказаться себе дороже», — заявил Аксаков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Депутат рассказал, кому придется заплатить «по полной» во время кредитных каникул

Парламентарий также объяснил, как банковские организации могут проверить доходы граждан, подавших заявление на кредитные каникулы.

«У кредитных организаций есть право обратиться в Федеральную налоговую службу и Пенсионный фонд для того, чтобы получить подтверждение правоты слов со стороны заемщика», — сообщил депутат.

Аксаков заверил, что нововведения не повредят работе кредитных организаций.

«Банковская система функционирует устойчиво. Это решение является нагрузкой для банков, но оно вынужденное. А если бы клиента начали ставить на просрочку, то банк понес бы другие виды нагрузки, связанные с обслуживанием этого кредита», — добавил он.

Депутат рассказал, кому придется заплатить «по полной» во время кредитных каникул

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что люди всегда буду искать лазейки, чтобы не платить. По его словам, кредитное учреждение не должно страдать из-за людей, которые необъективно ссылаются на коронавирус, используя его как способ избежать оплаты задолженностей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам отметил необходимость введения отсрочки платежей для лиц, потерявших треть доходов из-за коронавируса.

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