Познер на свой день рождения будет готовить с женой «сверхвкусный ужин»

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер признался, что впервые отмечает свой день рождения в столь необычной ситуации — в условиях самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Ведущий выходящей на Первом канале авторской программы под одноименным названием рассказал Федеральному агентству новостей, как проходит его 86-й день рождения.

«Это никакой не секрет, — сказал Познер в ответ на поздравления корреспондента ФАН и на вопрос, как проходит праздник. — Я просто дома, как и все прошедшие дни. Такое впервые [происходит], безусловно. Принимаю огромное количество поздравлений, что очень трогательно».

Вечером, как отметил Владимир Владимирович, они вместе с супругой Надеждой Юрьевной приготовят себе сверхвкусный ужин.

«Он будет состоять из утки с яблоками и прекрасного французского вина, — пояснил журналист. — Вот так и посидим».

На вопрос, не подшутил ли кто над ним в День смеха, собеседник ФАН сказал, что нет, но все может быть — день еще продолжается.

«Так что, посмотрим, что будет, — добавил он. — А вообще меня разыграть довольно сложно. Не скажу, что вообще нельзя, но сложно. Так как я сам первоапрельский, то очень давно к этому привык, знаю [о розыгрышах] и всегда настороже. А сам я обычно этим не занимаюсь».

Ранее Владимир Познер призвал не верящих в коронавирусную инфекцию жителей России «задуматься, разобраться и понять».

Отметим, что 1 апреля праздник и у Первого канала — он отмечает 25-летний юбилей.