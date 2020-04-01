Минздрав РФ оценил готовность регионов к эпидемии коронавируса

Москва, 1 апреля. Минздрав РФ в круглосуточном режиме оценивает готовность системы здравоохранения к борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

В ведомстве отметили, что специалисты Минздрава РФ постоянно осуществляют мониторинг ситуации с распространением коронавирусной инфекцией на территории России. Кроме того, оценивается готовность регионов РФ к противостоянию эпидемии коронавируса.

«Во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 860 тысяч человек. От коронавируса погибло более 42 тысяч человек.

В России зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 115 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.