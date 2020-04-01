В Италии снимают флаги ЕС из-за отказа помогать в борьбе с коронавирусом

Рим, 1 апреля. Итальянский парламент снял флаг Евросоюза в знак протеста против отказа Брюсселя помогать Риму справляться с эпидемией.

Флаг ЕС лично снял вице-президент Палаты депутатов Фабио Рампелли. Надев маску и перчатки, политик сдернул полотнище с флагштока и водрузил вместо него флаг Италии.

«Европа пользовалась политической слабостью Италии в течение многих десятилетий. Италия сегодня не желает быть официантом, в то время как другие обедают лобстерами, как Франция и Германия», — отметил Рампелли.

Итальянское издание Il Giornale не исключает, что «звездный флаг исчезнет навсегда», намекая на окончательный разрыв между Римом и Брюсселем на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщает «Царьград», это уже не первый раз, когда флаг Евросоюза демонстративно снимают в Италии, однако первый, когда это делает официальное лицо. Ранее аналогичный жест сделал простой итальянец Федерико Кане. Мужчина спустил флаг ЕС и водрузил на его место российский триколор. Таким образом он поблагодарил Россию за оказанную Италии помощь. Москва направила в страну 11 самолетов с медицинским оборудованием и военными специалистами.

Напомним, что Италия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зарегистрировано 105,7 тыс. случаев заражения. Хуже ситуация обстоит только в США, где инфекция выявлена у 180,2 тыс. человек. Следом за Италией идут Испания (94,4 тыс.), Китай (81,5 тыс.), Германия (68,1 тыс.) и Франция (52,1 тыс.). При этом Рим так и не дождался помощи от Евросоюза. Европейские страны просто перекрыли границы и начали решать свои собственные проблемы.