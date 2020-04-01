Москва, 1 апреля. Согласно официальным данным в 75 регионах РФ зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. При этом в 10 регионах России случаи заражения пока не зафиксированы.

К настоящему моменту инфицированные коронавирусом не обнаружены в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, а также на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом. 115 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.