Дандыкин: Отказ США эвакуировать экипаж «Теодора Рузвельта» превратит его в братскую могилу

Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что наплевательское отношение Пентагона к экипажу авианосца «Теодор Рузвельт» приведет к печальным последствиям.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала CBS сообщил, что военное ведомство США не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца «Теодор Рузвельт», где коронавирусную инфекцию подхватили 70 членов экипажа.

По словам представителя ведомства, в настоящее время американские власти предоставляют персоналу все необходимые медицинские принадлежности. Он заверил, что при необходимости на базу военно-морских сил на острове Гуам, где сейчас стоит корабль, дополнительно будет направлена группа медиков.

Эспер утверждает, что пока среди экипажа «нет тех, кто был бы серьезно болен». Однако ранее капитан корабля направил в министерство письмо, в котором попросил незамедлительно эвакуировать персонал.

«Никто, конечно, не должен умирать. В этот момент мы не находимся на войне. Наша задача номер один — заботиться о здоровье военнослужащих и их семей», — сказал Эспер.

Комментируя ситуацию, военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что руководству Пентагона стоило бы прислушаться к просьбам капитана авианосца.

«Авианосец — это закрытое пространство, несмотря на то, что там много помещений. И экипаж «Теодора Рузвельта», который, на минуточку, состоит из почти шести тысяч человек, постоянно общается и взаимодействует между собой, а такое скопление людей однозначно приведет к тому, что без должной заботы корабль просто вымрет, будет как большая братская могила. Если вирус уже проник на корабль, нужно срочно подключать местные эпидемиологические службы, проводить санитарную обработку, дезинфекцию, нужно ставить вахту, а всех остальных — высадить на берег и изолировать, проводя лечение. В противном случае, как я уже сказал, все может закончиться очень печально», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, кто-то из контрактников мог подхватить вирус во время увольнения на берегу, а сотрудники медицинской службы корабля не сразу сумели выявить заболевших. Это и привело к распространению COVID-19 среди членов экипажа.

«В России все было бы иначе — и руководство страны, и руководство флота приняли бы решение заменить моряков, провести полную обработку корабля — возможности для этого есть, работа наших военных врачей в Италии это отлично продемонстрировала. Все привыкли к тому, что американцы всегда выставляют своих военных как героев, но, как говорят, за каждым конкретным подвигом стоит чье-то конкретное разгильдяйство. И вот такое разгильдяйство американского руководства может привести к очень и очень печальным последствиям. Хотя если вспомнить, что президент США заявлял о том, что гибель от коронавируса 200 тысяч человек — это приемлемые потери, приемлемый сценарий, то о чем может идти речь? Можно только посочувствовать экипажу авианосца, представляю какое состояние у людей», — продолжил Василий Дандыкин.

Говоря о причинах нежелания Пентагона проводить эвакуацию, эксперт отметил, что, скорее всего, не хватило «воли и мужества командования ВМС США принять необходимое решение» и взять на себя ответственность за происходящее.

«Я думаю, что отказ в эвакуации людей может быть связан еще и с тем, что США в принципе оказались не готовы к противостоянию инфекции. Мы видим, что у них огромное количество заболевших, люди умирают пачками. Сейчас им нужно проявить гуманизм: ни от кого ничего не убудет, если корабль пойдет на карантин. Но у Пентагона на все эти военные учения, на заходы кораблей НАТО в Черное море денег хватает, а на конкретное дело по отношению к заболевшим морякам — нет. Такое наплевательское отношение к людям приведет к тому, что после завершения пандемии многие моряки просто уволятся», — заключил военный аналитик.

Напомним, по последним данным, общее количество заразившихся в Соединенных Штатах достигло 189,6 тысячи человек, скончались 4079 заболевших. США по этому показателю на первом месте в мире.