Скандал в «пятой колонне»: Навальный с Венедиктовым разругались из-за детей и коронавируса

Странный конфликт на фоне истерики из-за коронавируса произошел между «заклятыми друзьями» и тезками — скандальным блогером Алексеем Навальным и главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Поссорились жаба с гадюкой

Дело было так. Сначала московский штаб Алексея Навального «шеймит» 15-летнего сына вице-мэра Москвы Максима Ликсутова за то, что подросток якобы нарушил карантин по коронавирусу. По версии Навального, по возвращении из французского Куршевеля, ставшего буквально рассадником COVID-19, сын вице-мэра не только не самоизолировался, но и принял участие в нелегальных уличных гонках. В связи с этим штаб Навального направил обращения в ГИБДД и в прокуратуру с требованием привлечь семью Ликсутова к ответственности.

Информация об этом появилась не только в блоге Навального, но и на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Но подвязанное к модной теме коронавируса «расследование» Навального провисело там недолго: материал удалил главный редактор сайта Виталий Рувинский. По словам Рувинского, публикация стала следствием «ошибки» из-за рассогласованности действий редакции, работающей удаленно в условиях карантина.

«Я исправил ошибку и новость удалил», — сказал Рувинский «Открытым медиа».

По его словам, «Эхо Москвы» принципиально не публикуют «новости и расследования, направленные на детей или, скажем так, через детей атакующие тех или иных политиков или общественных деятелей».

Он добавил, что «Эхо Москвы» в свое время проигнорировало в том числе «угрозы или расследования по детям самого Навального».

«Мы все это не публикуем. Это позиция, касающаяся всех. Для «Эха Москвы» она однозначна», — подчеркнул главред сайта радиостанции.

Попавший в глупую ситуация Навальный предсказуемо обиделся и наехал на руководителя радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Навальный обвинил своего тезку в «цензуре».

«Теперь совершенно очевидно — это факт цензуры, и Алексей Венедиктов намеренно удалил новость, что 15-летний сын Ликсутова вместо карантина гоняет по Москве со скоростью 140 км/ч», — написал Навальный в своем блоге.

Заодно Навальный, припомнив Венедиктову прошлые обиды, лицемерно выразил поддержку сотрудникам «Эха Москвы».

«Алексею Алексеевичу должно быть стыдно за свой поступок, а особенно за фразу «мы также не публиковали расследования про детей Навального» <…> Выражаю свою поддержку всем сотрудникам «Эха Москвы», вынужденным наблюдать цензуру на свободной радиостанции», — написал блогер.

Скандал в «пятой колонне»

Что это было вообще? По мнению наблюдателей, вся эта скандальная «Повесть о том, как поссорился Алексей Анатольевич с Алексеем Алексеевичем», по меньшей мере, странная.

Одно из двух.

Либо нынешний глава «Газпром-медиа» (куда, напомним, входит «Эхо Москвы») Александр Жаров, умело применяя свой опыт руководства Роскомнадзором, «окорачивает» неразумного Венедиктова, нарушающего правила публикации материалов о несовершеннолетних.

Либо даже либеральное «Эхо Москвы», почуяв густую фейковую вонь от очередного «расследования» Навального, по своей инициативе спешно удалило подозрительную публикацию.

Отметим, на сайте «Эха Москвы» ранее появлялись материалы, критикующие дочь Навального Дашу, но после того, как та стала совершеннолетней. Федеральное агентство новостей также публиковало материалы, посвященные Даше Навальной, но только после того, как этой «непростой» во всех смыслах особе исполнилось 18 лет.

Из расследования ФАН становится ясным, что вся «семейная идиллия», которую Навальный демонстрируют на людях, является сплошной фальшью, картинкой для подписчиков и спонсоров. На самом деле конфликты, ссоры, физическое и моральное издевательство над детьми — ежедневная практика семьи Навальных. Следствием этого стало то, что дочь Навального, как говорится, пошла по кривой дорожке: алкоголь, наркотики, нетрадиционные сексуальные отношения, сомнительные компании. Возможно, чтобы оторвать дочь от плохой компании, Алексей Навальный и принял решение сплавить ее подальше — на учебу в США, где, судя по всему, Даша тоже нечему хорошему не наберется.

Вся эта фальшивая «семейная идиллия» не касалось бы никого, если бы Алесей Навальный не пытался позиционировать себя чуть ли не спасителем России, которому бы только дорваться до власти…

А, что касается конфликта Навального с Венедиктовым, думаем: милые бранятся — только тешатся. Все немногочисленные представители российской «пятой колонны» друг без друга обойтись ну никак не могут.