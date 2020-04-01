ФБК и «Альянс врачей» объединились для распространения фейков о коронавирусе

Москва, 1 апреля. Скандальный блогер и глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный использует «Альянс врачей», которым руководит Анастасия Васильева, в качестве «тайного» источника финансирования ФБК.

Сотрудничество в медиапространстве «Альянса врачей» и «Фонда борьбы с коррупцией» особенно заметна на фоне резонансной темы — распространения коронавирусной инфекции. Однако факты, касающиеся финансовой составляющей организаций, говорят об их более глубоком взаимодействии.

Значимую тему так называемые оппозиционеры стороной не обходят и обсуждают события, связанные с коронавирусом, в уже привычном ключе — распространяют фейковую информацию и критикуют власть, которая предпринимает все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции. В этом плане «отличилась» глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она бездоказательно заявляет, что врачи и медицинские работники находятся под давлением региональных властей. Кроме того, по ее словам, у них нет необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты. Важно понимать, что подобные заявления не подкреплены фактами, поэтому они направлены, в первую очередь, на создание панических настроений в обществе.

Васильеву активно поддерживает Навальный. Он, к примеру, с энтузиазмом поддержал идею «Альянса врачей» начать сбор денежных средств, которые будут направлены якобы на обеспечение сотрудников больниц всем необходимым для работы в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

К вечеру 31 марта, как сообщила сама Васильева, было собрано два миллиона рублей. Но что стало с деньгами и куда они были направлены — достоверно неизвестно. «Альянс врачей», по ее словам, существует исключительно на пожертвования простых граждан и взносы членов организации. Но, к примеру, в 2018 году, согласно переданным Министерству юстиции РФ документам, профсоюз потратил всего лишь 17 тысяч рублей. На эту сумму вести непрерывный рабочий процесс невозможно.

Стоит обратиться к документу под названием «Отчет о деятельности некоммерческой организации и персональном составе ее руководящих органов» и становится понятно, что «источником формирования имущества» являются целевые поступления не только от простых граждан, но и от коммерческих и некоммерческих организаций. А это противоречит заявлениям самой Васильевой об источниках финансирования.

Примечательно, что аналогичной схемой заработка пользуется и ФБК. Его сотрудники и сам Навальный неоднократно заявляли, что фонд существует исключительно благодаря пожертвованиям россиян. Даже формы для онлайн-переводов на сайтах «Альянса врачей» и «Фонда борьбы с коррупцией» практически идентичны.

Можно предположить, что эти две организации имеют общего спонсора, цель которого заключается в дестабилизации ситуации в России. Кроме того, сбор средств через «Альянс врачей», возможно, предполагает совершенно иную цель, а не помощь российским врачам. Деньги могут быть направлены на раскачивание общественности, дестабилизацию ситуации и распространение фейков.