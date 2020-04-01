Косторной рассказал о пророчестве Ванги о пандемии коронавируса

Москва, 1 апреля. Болгарская ясновидящая Ванга могла предсказать пандемию коронавируса, считают близкие известной провидицы. О зловещем пророчестве Ванги заговорили в декабре 2019 года, когда были первые случаи заражения новым типом коронавируса COVID-19. В программу «На самом деле» на НТВ пришел кум Ванги Сергей Косторной. Он рассказал, что в 2020 году, который Ванга описывала как «год пяти двоек», Землю ждет страшный вирус.

«Будет лютовать на планете ужасная хворь! Она придет к нам с Востока, но это затронет Европу», — сообщил он и добавил, что это предсказание сделала Ванга.

Как пишет «Газета Кемерова», по словам кума Ванги, она просила не рассказывать такие вещи, пока не придет время.

«Это настолько серьезно может быть. Если не случится чуда, если человечество не одумается и будет продолжать нагнетать зло, гоняться за деньгами, устраивать войны, могут произойти такие вещи, как общая эпидемия неизлечимой болезни», — заявил Косторной.

Кроме того, друг и переводчик Ванги Тодор Тодоров добавил, что по предсказанию Ванги, «когда будет год-зеркало (2020), весь мир перевернется наоборот».

«Я не придавал значения», — уточнил он.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в России составляет 2777 человек, из них 24 умерли. При этом 190 пациентов с COVID-19 полностью вылечились.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. На данный момент число заразившихся по всему миру приближается к 900 тысячам, более 43 тысяч уже стали жертвами инфекции. На данный момент США лидируют по числу заболевших — здесь зарегистрировано почти 190 тысяч зараженных. На втором месте находится Италия, а на третьем — Испания.