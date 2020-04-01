Автор смешных роликов про карантин рассказал, что собирается делать после самоизоляции

Режим самоизоляции из-за коронавируса изменил планы многих людей. Однако многие подошли к использованию свободного времени творчески. В частности, в Интернете стали резко набирать популярность видеоролики, авторы которых связали их с карантином. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с одним из таких людей.

В социальной сети «ВКонтакте» на странице Алексея Дьякова и на его YouTube-канале под названием «НаЯРивай!» появилось много необычных и смешных видео, посвященных карантину во время эпидемии коронавируса. Автор переделал известные хиты под актуальную тему, ведь Алексей является участником творческого музыкального коллектива «Джанни Родари». Особенно пользователям Интернета пришлась по вкусу песня российской панк-группы Сектор Газа «Демобилизация», которую Дьяков исполнил в юмористическом жанре.

В беседе с ФАН Дьяков рассказал о себе и о том, как ему пришла идея снимать такие видеоролики.

«С детства я играю на духовых музыкальных инструментах. Надоумил меня [снимать видеоролики] никто иной, как я сам. Все началось с того, что я как-то снял на Новый год поздравление в таком формате — расклонирования себя в кадре. Это не новая фишка на просторах интернета, и я решил ей воспользоваться» — объяснил Дьяков.

Собеседник ФАН признался, что режим карантина, введенный в России, натолкнул его на мысль снять видеоролики на эту тему.

«Хотел переделать песню Сектора Газа, но позже выяснилось, что не мне одному эта идея пришла — «Демобилизация» как «Самоизоляция». Идея и текст полностью мои, так как я все делаю в одиночку», — пояснил Дьяков.

Автор смешных роликов пока сомневается, что его творчество принесет ему всенародную славу.

«У меня нет каких-то четких планов, что делать дальше. Я все делаю себе в удовольствие и вижу, что это людям это нравится. Почему бы тогда не продолжать? Это вызывает у людей улыбку, и они поддерживают, говоря «давай еще», что стимулирует для дальнейшей деятельности. Через призму юмора это хорошо заходит людям», — сказал он.

При этом собеседник ФАН подчеркивает, что если его видеоролики «надоумили» хотя бы одного человека быть ответственнее и соблюдать карантин во время эпидемии, то все, что он сделал, не зря.