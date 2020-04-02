 Донорская кровь в России может скоро закончиться из-за коронавируса

Московские больницы бьют тревогу: из-за карантинных мер, вызванных пандемией COVID-19, запасы донорской крови могут закончиться уже через пару недель. При этом пациенты с гемофилией и онкологией нуждаются в переливании крови постоянно.

Врачи Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей о том, как ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса сказались на донорстве.

Операции пока не отменяются

С недостатком донорской крови сейчас сталкиваются десятки стран, говорит доктор медицинских наук, завотделением трансфузиологии, заготовки и процессинга гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман. Многим людям, которые находятся на самоизоляции, сейчас кажется, что в мире остался только коронавирус, однако все еще есть множество других болезней, которые по-прежнему необходимо лечить, напоминает он. Кровь, например, может понадобиться при онкологических заболеваниях или экстренной хирургии.

«К сожалению, как только в стране объявляется карантин, доноры перестают сдавать кровь. Мы уже начинаем бить тревогу, поскольку наблюдаем ощутимое снижение донорства — спад порядка 20%. Пока не отменяем операции, но уже вынуждены сильно экономить. Если снижение продолжится, то тогда действительно наступит катастрофа», — отметил Трахтман.

По словам собеседника ФАН, запасы донорской крови в его центре сильно ограничены, поскольку у различных компонентов крови небольшой срок годности. Так, тромбоциты, используемые для остановки кровотечения, имеют срок хранения всего пять суток.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что если люди будут соблюдать все рекомендованные меры предосторожности (мыть руки, носить маски, не контактировать с другими гражданами без необходимости), то вероятность заразиться, сдавая кровь, минимальна. Врачи же, со своей стороны, предпринимают ряд дополнительных мер для снижения риска.

«Мы ввели прием доноров по записи, в целом сокращаем время приема, чтобы не образовывались очереди и не было вируса внутри медцентра. У нас все моется и чистится, благо мы — профессиональные медработники и знаем, как нужно бороться с вирусами», — сказал он.

В Центре и ранее случались перебои с обеспечением донорства, однако они носили сезонный характер, добавил доктор. Ситуация с коронавирусом, по его словам, стала беспрецедентной, поскольку может привести к полному отсутствию запасов крови. Так, если обычно клинику для сдачи крови посещают 60–70 человек в день, то на этой неделе в среднем приходят всего по 17–20 доноров.

На лечении Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева находятся дети со всей страны, поясняет ФАН доктор медицинских наук, завотделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток №2 Дмитрий Балашов. В учреждении, по его словам, сейчас хватает медицинского персонала и лекарств, однако при введении карантина или режима чрезвычайной ситуации доноров может не стать совсем.

«Мы работаем, готовы помогать нашим маленьким пациентам. У нас есть пул доноров, которые сидят на телефоне и готовы приехать сдавать кровь. Однако сейчас, когда ситуация растягивается на неопределенный период, мы близки к катастрофе. Если люди перестанут приходить, запас крови очень быстро закончится и пациенты будут умирать», — объяснил врач.

Сейчас, по его словам, кровь в основном сдают медперсонал и родители детей, которые находятся в Центре на лечении. Согласно медицинским нормам, кровь можно сдать только раз в месяц, поэтому через две недели сотрудники-доноры закончатся.

Рак не уходит на карантин

В благотворительном фонде «Подари жизнь», который активно сотрудничает с Центром им. Дмитрия Рогачева, корреспонденту ФАН рассказали, что нехватка донорской крови стала одним из самых ощутимых последствий пандемии COVID-19. Директор фонда Екатерина Шергова отметила, что многие их подопечные не могут лечиться без переливаний. Она подтвердила, что доноров на станциях и в отделениях переливания крови становится все меньше, поскольку люди переходят на удаленную работу и вообще стараются меньше выходить из дома.

«И мы, и врачи из наших подшефных клиник призываем людей по возможности сдавать кровь — все дополнительные меры безопасности для доноров уже предприняты. Рак не уходит на карантин, и дети по-прежнему ждут помощи. Просим не забывать о наших подопечных! Тем более чтобы помочь, не нужно никуда идти и делать что-то дополнительно. Можно буквально одним кликом подписаться на ежемесячное пожертвование, которое будет автоматически списываться с вашей карты», — рассказала Шергова.

К сожалению, с увеличением количества инфицированных коронавирусом проблема будет только нарастать, объяснил ФАН член комитета Совета Федерации по социальной политике, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

«Сейчас надежда только на родственников, друзей и знакомых, которые могут в каких-то экстренных случаях сдать кровь», — подчеркнул Круглый.

Сенатор пояснил, что в случае развития негативного сценария, если режим самоизоляции продолжится полгода, у службы крови возникнут серьезные проблемы. По его словам, какими-то административными мерами исправить ситуацию будет очень сложно.

«Даже если мы увеличим выплаты за сдачу крови, это вряд ли сыграет какую-то существенную роль в привлечении дополнительных доноров. Пока еще есть время. Если ситуация с коронавирусом пойдет по мягкому сценарию и самоизоляция продлится только месяц, то, думаю, на этот период некоторых запасов крови будет хватать», — добавил Владимир Круглый

В Госдуме пообещали поднять вопрос о нехватке крови в российских больницах. При этом, по словам заместителя председателя комитета ГД по охране здоровья Николая Говорина, ограничений по перемещению доноров на станции сдачи крови нет.

«Конечно, люди, которые редко сдают кровь или вообще никогда не были донорами, переживают за свое здоровье и могут отказываться от таких поездок. Но на такой случай у донорской службы есть регистр доноров, которых активно обзванивают и приглашают. На такой случай можно получить справку и поехать сдать кровь», — отметил собеседник ФАН.

О том, что Служба крови России испытывает дефицит доноров из-за распространения коронавируса, ранее рассказала начальник Управления организации службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер. По ее словам, запаса эритроцитов должно хватить более чем на две недели, однако из-за ведения режима самоизоляции граждан учреждения службы крови испытывают снижение числа доноров.

На среду, 1 апреля, в России зарегистрировано 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заражено 2777 человек, 24 человека скончались, 190 выздоровели. Большинство заболевших — в Москве.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынков. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Италия, Испания, КНР, Германия и Франция.