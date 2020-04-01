Подольская рассказала о планах с Пресняковым завести второго ребенка

Москва, 1 апреля. Российские эстрадные исполнители Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут пополнение в семье. О планах второй беременности певица рассказала в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Подольская поделилась, что она с супругом серьезно рассматривает возможность завести второго ребенка. Впрочем, на данный момент артистка пока не находится в положении.

Звездная пара рассчитывает, что в этот раз у них родится девочка. Появления младшей сестры ожидает и сын артистов Артемий.

«Пол ребенка узнается не сразу, но Вова был уверен, что это девочка», — поделилась Подольская.

Кроме того, в творческой семье уже придумали имя для будущего ребенка - Уя.

Также Подольская рассказала, как она оформила брак с Пресняковым, отметив, что инициатива этого исходила от нее.

«В каком-то смысле можно сказать, что я его на себе женила», — заявила она.

Новый выпуск шоу «Секрет на миллион» выйдет уже в субботу. В нем Подольская раскроет главные секреты своей жизни.

Ранее Подольская раскрыла детали конфликта с Аллой Пугачевой. По признанию жены Преснякова, она не входила в число любимчиков Примадонны во время участия в телевизионном музыкальном проекте «Фабрика звезд», передает телеканал «360».