Москва, 1 марта. Способствующие повышению иммунитета препараты необходимо отнести к категории полезных в условиях эпидемии коронавируса. Об этом заявил доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

«Все препараты, которые способствуют повышению иммунитета, нужно отнести к категории полезных… Я считаю, что иммуномодуляторы принимать нужно, потому что в той ситуации, в которой мы находимся сегодня», — пояснил он.

Зуев также добавил, что периодически необходимо принимать синтетические индукторы интерферонов, которые значительно укрепляют иммунитет, передает Nation News.

«Индукторы интерферона в отличие от противовирусных препаратов, имеют ряд преимуществ: они слабо аллергенные и не приводят к образованию антител», — отметил ученый.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань