Застрявший в Индии россиянин рассказал, почему не торопится возвращаться домой

Некоторые россияне все еще остаются за рубежом из-за пандемии коронавируса. Кто-то всеми силами пытается вернуться на родину, а кто-то решил переждать до улучшения ситуации в другой стране и пока не собирается домой — именно по этому пути решили пойти Алистерион и Елена. Сейчас они находятся в индийском штате Керала. В интервью Федеральному агентству новостей они рассказали, как проходит карантин в Индии, чем сейчас занимаются иностранцы в «стране специй» и почему местная полиция использует бамбуковые палки для запугивания граждан.

Алистерион — ведический астролог. Он ведет свой блог в Instagram и много путешествует. Вместе с супругой Еленой он приехал в Индию в начале 2020 года: ребята планировали проехать по разным уголкам страны и растянуть свою поездку до июня. Сначала жили в Гокарне (штат Карнатака), а потом поехали в Кералу. 13 марта Алистерион и Елена приехали в городок Аллеппи.

«Мы наблюдали (за ситуацией с коронавирусом. — Прим. ред.) весь февраль и март, но в Индии было все тихо <…> Сначала демонстрационный комендантский час был — комендантский час «Джанта», когда в воскресенье всю страну закрыли, нельзя было выходить», — рассказал Алистерион.

Запертые в Аллеппи

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 марта сообщил, что из-за пандемии коронавируса в стране вводится режим изоляции на 21 день — до 14 апреля. Власти призвали жителей не выходить на улицы без веских на то причин, ограничили работу общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог. Кроме того, закрыли границы между штатами — проехать в другой регион можно только с разрешением МВД, — а все внутренние и международные рейсы запрещены.

В день, когда Моди ввел режим изоляции, Алистерион и Елена планировали улететь в Таиланд. Поездка сорвалась, и пара осталась в Аллеппи.

«Мы остались здесь, так как выбора нет, и просто сидим и ждем каких-то новостей. Менеджер гест-хауса, в котором мы живем, принял нас хорошо. В этом районе вообще никаких иностранцев и туристов в принципе нет. Все закрыто. Отели уже давно закрыты. Мы успели, и — все», — отметил собеседник ФАН.

Еду россиянам приносит менеджер гест-хауса. Кроме него и охранника гостиницы Алистерион и Елена почти никого не видят.

«Мы в двухэтажном таком домике гостевом целыми днями одни. Только два раза в день приходит менеджер и приносит еду. И раз где-то в три дня он отвозит меня на мотоцикле в магазин. Я там беру что-то из фруктов, печенье <…> В этом городе есть иностранцы, может, есть и россияне, но они все живут у моря. Мы же живем в самом городе. Здесь, по словам менеджера, туристов и иностранцев нет», — рассказал путешественник.

По словам Алистериона, первое время полиция проявляла к ним повышенное внимание. Стражи порядка регулярно навещали гест-хаус, где остановились россияне.

«Полиция, когда мы только приехали, приходила чуть ли не каждый день к менеджеру. Спрашивали, кашляем ли мы, есть ли у нас лихорадка. Он как бы наблюдал за нами. Потом он уже понял, что мы не болеем и ведем себя очень осторожно. Мы праздно по городу нигде не шатались: выходили только по делам, и возвращались», — отметил он.

Коронавирус и бамбуковые палки

Последнее время в Сети часто появляются сообщения об индийской полиции, которая бамбуковыми палками разгоняет нарушителей карантина по домам. Алистерион отметил, что в Индии штат штату, и даже город городу — рознь, а потому отношение полиции к людям везде сильно разнится.

«У нас здесь полиция достаточно вежливая. Мы с ними встретились один или два раза только. Они подошли, спросили: «Откуда идете?». Мы шли в ресторан: они тогда еще были открыты буквально предпоследний день. Нам сказали: «Вам нельзя гулять по этой улице». Я спросил, почему. Они сказали: «Корона, корона…». А чего корона? Ответил: «Я же в Индии находился, мы тут при чем? Чем мы отличаемся от вас?». Этот ответ их устроил, и мы уехали. А больше они, когда нас видели <…> на нас внимания не обращали», — сказал Алистерион.

Правда, отметил он, с местными жителями стражи порядка не манерничают. Полиция иногда прибегает к запугиванию, чтобы они не нарушали правила изоляции.

«Много молодых индусов туповаты. Полицейские это знают. По-другому они просто не понимают. Полицейские сами снимают видео, как они заставляют по земле кататься этих индусов и палками гоняют. Они так же сами снимают, как они хлещут палками, и выкладывают это на Facebook, а другие индусы это распространяют. Поэтому это запугивающая мера. Но вообще в Индии, если вы не знаете, бамбуковые палки — это стандартное оружие полицейского, как дубинка — в западных странах. Полицейские с ними ходят и запугивают: если человек нарушает комендантский час, то полицейский может замахнуться. Менеджер гест-хауса рассказывал, что, когда он нам носил еду, пару раз на него замахнулись, и на каких-то рыбаков, которые рыбу ловили», — рассказал Алистерион.

Домой не планируем

Посол России в Индии Николай Кудашев сообщил, что с 22 марта более тысячи россиян были вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний. Он добавил, что в Индии остаются тысячи российских граждан, которые до сих пор не могут покинуть страну. Алистерион и Елена пока возвращаться домой не торопятся.

«В Россию домой — нет, не планируем. Эвакуации я не хочу, потому что, мое личное мнение – в России будет гораздо хуже, чем здесь, в ближайшее время. И здесь для нас и тех, кто остался в Индии, безопаснее. Темпы роста [случаев заражения коронавирусной инфекцией] в Индии и России уже отличаются, мое мнение», — сказал Алистерион.

Он добавил, что многие россияне, белорусы и украинцы приезжают в Индию не как туристы: они живут здесь по шесть месяцев или по году. Ребята поддерживают контакты с соотечественниками в социальных сетях.

«Мы постоянно общаемся с теми, кто тоже вот так проживает в Индии. В городе Варкала — своя группа, есть такие и в Гоа, где больше всего россиян. У них много своих групп и чатов, но мы особо не сидим в этих чатах, только если на Facebook отвечаем кому-то. Времени не хватает со всеми общаться, но поддерживаем связь с теми, кто в Гокарне и других местах Индии», — отметил собеседник ФАН.

Основная проблема ребят сейчас — смена планов и неопределенность с перспективами из-за пандемии коронавируса. Сейчас им нужна поддержка, в том числе — материальная.