Кадыров объявил о закрытии Чечни на въезд и выезд с 5 апреля

Грозный, 1 апреля. Чеченская Республика закрывает границы с 5 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Движение через границу автотранспорта, поездов и самолетов будет приостановлено. Об этом заявил Глава ЧР Рамзан Кадыров.

По имеющимся данным, данное решение было принято на совещании Рамзана Кадырова с представителями республиканских ведомств, министерств и организаций. По словам руководителя республики, это вопрос исключительной важности, потому что он касается безопасности народа.

«Кто хочет вернуться домой, он должен вернуться до 5 апреля. После этого впускать не будут. Если касается безопасности народа, мне без разницы. Самолетом, поездом. Я обращаюсь к федеральному центру, чтобы они позволили решать вопросы на местах», — сказал руководитель республики.

Граждане, которые станут исключением, должны будут получить специальный пропуск в Оперативном штабе, чтобы покинуть или въехать на территорию республики.