Врач Хухрев опроверг эффективность римантадина и арбидола против коронавируса

Москва, 1 апреля. Коронавирус SARS-CoV-2 мутирует довольно медленно. Об этом в среду заявил врач-терапевт Алексей Хухрев, выступая в программе Владимира Соловьева «Спасибо, доктор».

«Он не такой уж и мутагенный, он медленно мутирует. В чуму не превратится, но делов наделает. Посмотрим, время покажет», — рассказал специалист.

Хухрев также добавил, что из-за мутаций вируса у людей может выработаться лишь сезонный иммунитет.

При этом врач опроверг популярное мнение о том, что препараты римантадин и арбидол эффективны против коронавирусной инфекции. Первый помогает, против гриппа, второй — в принципе против вирусов, но ни тот, ни другой, не помогут конкретно против коронавируса.

Как сообщает Ura.ru, Минздрав РФ запатентовал устройство, которое проверяет воздух на наличие нового коронавируса. Прибор непрерывно делает анализ состава воздуха и может вовремя обнаружить заразу.

Напомним, что сегодня основные очаги коронавирусной инфекции располагаются в Китае, Испании, Италии, Германии, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол. Предполагается, что вакцина против коронавируса будет разработана лишь через 11 месяцев. До тех же пор все рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Многие страны из-за эпидемии закрыли границы, отменили авиасообщение и переключили все больницы на борьбу с коронавирусом. Это осложняет работу по возвращению соотечественников, которых вспышка застала за границей, однако необходимые меры по эвакуации, тем не менее, применяются.



