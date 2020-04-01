Самарского депутата от КПРФ могут привлечь к ответственности за фейк о коронавирусе

Самара, 1 апреля. Правоохранительные органы проведут проверку в отношении депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Матвеева, который распространил фейк об отказе врачей оперативно обследовать пациентов с подозрением на коронавирус.

Парламентарий написал в Twitter, что многодетная семья, вернувшись из отпуска в ОАЭ, целую неделю безрезультатно пыталась попасть на прием в Новокуйбышевскую городскую больницу , чтобы пройти обследования на коронавирус.

Данное заявление тут же было опровергнуто руководством медицинского учреждения. Врачи написали коллективное письмо на имя спикера областного парламента Геннадия Котельникова и составили заявление в Генпрокуратуру с просьбой привлечь народного избранника к ответственности за распространение ложной информации, сеющей панику, пишет «Политика сегодня».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура только за среду обнаружила несколько фейков о коронавирусе, распространяемых в Интернете. В одном говорилось о том, что эпидемия якобы спровоцировала межнациональные конфликты в Пермском крае, в другом — что власти Красноярска решили обнести город бетонным ограждением.

Отметим, что российские власти уже ужесточили ответственность за распространение заведомо недостоверной информации, сеющей панику на фоне эпидемии коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.