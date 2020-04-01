Британские художники составили перечень творческих идей на время самоизоляции

Москва, 1 апреля. Известный британский скульптор-монументалист Энтони Гормли и его коллеги-соотечественники рассказали, какие творческие идеи могут реализовать как взрослые, так и дети во время карантина.

Художник и скульптор Марк Воллинджер предлагает разогнать скуку в самоизоляции с помощью трафарета руки. Рисунок можно выставить на окно, чтобы поприветствовать других участников карантина.

Сам Гормли советует рисовать человечков и изготовить цепочку бумажных кукол. А по рекомендации художник и куратора Джереми Деллера, следует сочинять песни о туалетной бумаге, передает «Культуромания».

Майкл Лэнди, известный тем, что разрушает различные вещи ради искусства, считает, что детям необходимо что-нибудь сломать в своей квартире, а затем попросить родителей отремонтировать.

«Это может быть фантастически», — уверена инициатор создания списка необычных идей, руководитель галереи Firstsite в Колчестере Салли Шоу.

Она придумала составить подобный перечень, когда вспоминала собственные школьные каникулы.

«Когда я была ребенком, моя мама дала мне огромную книгу под названием «Большая книга вещей, которые нужно делать». Она дала мне ее в первый день каникул и сказала: «Увидимся позже!» — отметила деятель культуры.

Новые идеи, способные разогнать негативные эмоции в карантине, Шоу планирует выкладывать на сайте своей галереи.