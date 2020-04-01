Москва, 1 апреля. Коронавирусная инфекция может передаваться половым путем, однако данный способ не является основным. Об этом заявил главный уролог Министерства здравоохранения России Дмитрий Пушкарь.

«Коронавирус передается половым путем, конечно, но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь не самый главный», — пояснил он.

Пушкарь подчеркнул ключевым способом передачи коронавируса является контакт с зараженной поверхностью, а также воздушно-капельный путь. Медик также напомнил о необходимости как можно чаще мыть руки, а также использовать медицинские маски и перчатки, передает «Царьград».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 860 тысяч человек. От коронавируса погибло более 42 тысяч человек.

В России зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 115 полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.