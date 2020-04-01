Число заразившихся коронавирусом россиян сократилось за последние сутки

Москва, 1 апреля. За минувшие сутки в России зарегистрировали меньше заразившихся коронавирусом, чем днем ранее. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России выявили 440 случаев заражения коронавирусом в 35 регионах. Днем ранее этот показатель составил 500.

Больше всего заразившихся коронавирусом зарегистрировали в Москве — здесь выявили 267 новых случаев за сутки, пишет РИАМО. Днем ранее в столице обнаружили COVID-19 у 387 пациентов. Сократилось и число новых заболевших в Петербурге — 27 новых случаев против 48, о которых сообщалось 31 марта.

Всего за последние сутки зарегистрировали семь смертей от коронавируса, пять из них — в Москве. Также скончался один пациент в Подмосковье и один в Псковской области, передает радио Sputnik.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в России составляет 2777 человек, из них 24 умерли. При этом 190 пациентов с COVID-19 полностью вылечились сообщает телеканал «360».

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. На данный момент число заразившихся по всему миру приближается к 900 тысячам, более 43 тысяч уже стали жертвами инфекции.

На данный момент США лидируют по числу заболевших — здесь зарегистрировано почти 190 тысяч зараженных. На втором месте находится Италия, а на третьем — Испания.