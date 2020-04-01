Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Минздрав Сирии направил в Камышлы партию лекарств в рамках борьбы с коронавирусом

46
0 Оставить комментарий

Минздрав Сирии направил в Камышлы партию лекарств в рамках борьбы с коронавирусом
В рамках усилий сирийского правительства по борьбе с коронавирусом и предотвращению его распространения Министерство здравоохранения страны направило партию различных лекарств из Дамаска в Камышлы воздушным транспортом.


Поставка включает в себя сыворотки, лекарства для оказания первой помощи, медицинские принадлежности, стерилизующие растворы и другие предметы первой необходимости, которые нужны для повышения готовности больницы к приему пациентов.

К настоящему времени руководство Национальной больницы Камышлы подготовило оснастило медучреждение несколькими палатам для приема пациентов, а также запаслось респираторами и лекарствами. Пока в больницу не поступило ни одного заболевшего коронавирусом. 

Напомним, к настоящему времени на территории Сирии выявлено 10 случаев заражения коронавирусом. Двое из числа заболевших погибли.

Новости партнеров

Новости партнеров