Минздрав Сирии направил в Камышлы партию лекарств в рамках борьбы с коронавирусом



В рамках усилий сирийского правительства по борьбе с коронавирусом и предотвращению его распространения Министерство здравоохранения страны направило партию различных лекарств из Дамаска в Камышлы воздушным транспортом.



Поставка включает в себя сыворотки, лекарства для оказания первой помощи, медицинские принадлежности, стерилизующие растворы и другие предметы первой необходимости, которые нужны для повышения готовности больницы к приему пациентов.

К настоящему времени руководство Национальной больницы Камышлы подготовило оснастило медучреждение несколькими палатам для приема пациентов, а также запаслось респираторами и лекарствами. Пока в больницу не поступило ни одного заболевшего коронавирусом.

Напомним, к настоящему времени на территории Сирии выявлено 10 случаев заражения коронавирусом. Двое из числа заболевших погибли.