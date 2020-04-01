Иммунолог Логина назвала препараты для укрепления защиты организма от вирусов

Москва, 1 апреля. Препараты на индукторах интерферона усиливают естественную защиту организма против вирусов. Об этом рассказала иммунолог, врач-консультант крупных медицинских учреждений Надежда Логина.

Интерфероны представляют собой группу белков, которые укрепляют иммунитет и помогают противостоять бактериям и вирусам. Но важно понимать, что не у всех людей они вырабатываются в необходимом количестве, именно поэтому часто врачи советуют принимать препараты, повышающие число интерферонов в организме.

В беседе с корреспондентом издания iReactor она подчеркнула, что в настоящее время нет препаратов против коронавирусной инфекции, «которые могли бы заменить сейчас индивидуальную самозащиту». По словам специалиста, препараты на основе индукторов интерферона усиливают защиту организма против вирусов. Однако стоит помнить, что индукторы интерферона являются вспомогательными средствами.

«Они не могут защитить на сто процентов, чтобы уберечь себя и прекратить распространение инфекции. На этом этапе соблюдение мер самозащиты — важнейшая возможность не допустить проникновение вируса в организм, — пояснила врач-аллерголог.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева рассказала об эффективности суперсредства против коронавируса из Сколкова. По ее словам, «от пробирки до реального эффективного препарата до людей может быть пропасть длиною в жизнь». Она посоветовала ученым не пользоваться ситуацией в коммерческих целях и «рассказывать об эффективности не когда один раз хороший опыт провели, а когда есть по-настоящему доказанные данные на людях».