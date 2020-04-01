ЛНА отразила атаки бандформирований Триполи на нескольких участках фронта

Триполи, 1 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают развивать тенденцию к обострению ситуации в регионе — жители триполитании сообщают в социальных сетях об увеличении количества обстрелов и использовании БПЛА.

Один из пользователей Twitter заявил о взлете двух беспилотников с авиабазы Митига, еще два вылетели из академии ВВС в Мисурате в направлении Аль-Вишки, где уже не первый день ПНС предпринимает попытки атаковать Ливийскую национальную армию.

إقلاع طائريتين مسيرتين #تركية من قاعدة #معيتيقة الجوية #طرابلس #ليبيا قبل قليل ...



نسأل الله ان تنظم لرابش الطائرات المسيرة لدينا والسلامة لجنودنا الابطال — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) March 31, 2020

Силы ПВО армии Хафтара продолжают методично сбивать ударные турецкие беспилотники, которые, как правило, используются боевиками ПНС для сбрасывания боеприпасов на позиции ЛНА и жилые кварталы. В отделе военной информации ЛНА сообщили, что вечером 31 марта силы ПВО ЛНА в районе ат-Тавиша на юге Триполи сбили турецкий БПЛА, вылетевший с авиабазы Митига. Отметим, это уже пятый беспилотник, сбитый за сутки.

Пользователь Twitter опубликовал видео со сбитым беспилотником — БПЛА нес на себе четыре ракеты, три из которых были при нем. Кроме того, в отделе информации ЛНА сообщили, что после уничтожения пункта управления БПЛА в академии ВВС Мисураты, один из турецких летательных аппаратов потерял управление и упал в районе ас-Сакт в Мисурате.

فيديو | الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة غربي #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/7i9fAUKDCV — Qasem Alhmed (@QAlhmed) March 31, 2020

Мирные жители Триполи в соцсетях пишут о ряде нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков ПНС Ливии. Так, стало известно о попытках прорыва террористических бандформирований под прикрытием операции ПНС «Вулкан Гнева» в районах Тарик аль-Матар, аль-Машруа, Ас-Сабъа, Абу Салим, Каср бен Гашир и Кастельверде. Атаки боевиков на позиции ЛНА переросли в ожесточенные боестолкновения в окрестностях ас-Сидра, Салах ад-Дин, аль-Хадба и аль-Каси, квартале ар-Рабиш в Абу Салим и в окрестностях нефтехранилищ в районе Тарик аль-Матар.

إشتباكات في محاور السدره وصلاح الدين و الهضبه القاسي ورابش بوسليم ومحيط خزانات النفط طريق المطار



نسأل الله الثبات والتمكين — بنت المختار (@dodycat42) April 1, 2020

Пользователь Twitter сообщает о потерях в рядах Ливийской национальной армии — в ходе бомбардировки базы Аль-Ватыя погибло 12 военнослужащих армии Халифы Хафтара.

عاجل | مصادر فبراير: حصيلة قتلى المليشيات الإرهابية في قصف قاعدة الوطية 12 قتيلا من بينهم مرتزقة الجنجويد#العدوان_على_طرابلس#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/1QGKijOdq0 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 31, 2020

Источники в социальных сетях также сообщают о действиях 9-й бригады ЛНА — теперь военнослужащие армии Хафтара очистили от террористов Каср Хияр, заповедник аш-Шаафиин в Мсаллате и северо-запад Тархуны.