ЛНА отразила атаки бандформирований Триполи на нескольких участках фронта

Триполи, 1 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают развивать тенденцию к обострению ситуации в регионе — жители триполитании сообщают в социальных сетях об увеличении количества обстрелов и использовании БПЛА.
Один из пользователей Twitter заявил о взлете двух беспилотников с авиабазы Митига, еще два вылетели из академии ВВС в Мисурате в направлении Аль-Вишки, где уже не первый день ПНС предпринимает попытки атаковать Ливийскую национальную армию.
إقلاع طائريتين مسيرتين #تركية من قاعدة #معيتيقة الجوية #طرابلس #ليبيا قبل قليل ...— ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) March 31, 2020
نسأل الله ان تنظم لرابش الطائرات المسيرة لدينا والسلامة لجنودنا الابطال
Силы ПВО армии Хафтара продолжают методично сбивать ударные турецкие беспилотники, которые, как правило, используются боевиками ПНС для сбрасывания боеприпасов на позиции ЛНА и жилые кварталы. В отделе военной информации ЛНА сообщили, что вечером 31 марта силы ПВО ЛНА в районе ат-Тавиша на юге Триполи сбили турецкий БПЛА, вылетевший с авиабазы Митига. Отметим, это уже пятый беспилотник, сбитый за сутки.
Пользователь Twitter опубликовал видео со сбитым беспилотником — БПЛА нес на себе четыре ракеты, три из которых были при нем. Кроме того, в отделе информации ЛНА сообщили, что после уничтожения пункта управления БПЛА в академии ВВС Мисураты, один из турецких летательных аппаратов потерял управление и упал в районе ас-Сакт в Мисурате.
فيديو | الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة غربي #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/7i9fAUKDCV— Qasem Alhmed (@QAlhmed) March 31, 2020
Мирные жители Триполи в соцсетях пишут о ряде нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков ПНС Ливии. Так, стало известно о попытках прорыва террористических бандформирований под прикрытием операции ПНС «Вулкан Гнева» в районах Тарик аль-Матар, аль-Машруа, Ас-Сабъа, Абу Салим, Каср бен Гашир и Кастельверде. Атаки боевиков на позиции ЛНА переросли в ожесточенные боестолкновения в окрестностях ас-Сидра, Салах ад-Дин, аль-Хадба и аль-Каси, квартале ар-Рабиш в Абу Салим и в окрестностях нефтехранилищ в районе Тарик аль-Матар.
إشتباكات في محاور السدره وصلاح الدين و الهضبه القاسي ورابش بوسليم ومحيط خزانات النفط طريق المطار— بنت المختار (@dodycat42) April 1, 2020
نسأل الله الثبات والتمكين
Пользователь Twitter сообщает о потерях в рядах Ливийской национальной армии — в ходе бомбардировки базы Аль-Ватыя погибло 12 военнослужащих армии Халифы Хафтара.
عاجل | مصادر فبراير: حصيلة قتلى المليشيات الإرهابية في قصف قاعدة الوطية 12 قتيلا من بينهم مرتزقة الجنجويد#العدوان_على_طرابلس#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/1QGKijOdq0— قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 31, 2020
Источники в социальных сетях также сообщают о действиях 9-й бригады ЛНА — теперь военнослужащие армии Хафтара очистили от террористов Каср Хияр, заповедник аш-Шаафиин в Мсаллате и северо-запад Тархуны.