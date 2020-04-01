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ЛНА отразила атаки бандформирований Триполи на нескольких участках фронта

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ЛНА отразили атаки бандформирований Триполи на нескольких участках фронта

Триполи, 1 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают развивать тенденцию к обострению ситуации в регионе — жители триполитании сообщают в социальных сетях об увеличении количества обстрелов и использовании БПЛА.

ЛНА отразили атаки бандформирований Триполи на нескольких участках фронта

Один из пользователей Twitter заявил о взлете двух беспилотников с авиабазы Митига, еще два вылетели из академии ВВС в Мисурате в направлении Аль-Вишки, где уже не первый день ПНС предпринимает попытки атаковать Ливийскую национальную армию.

Силы ПВО армии Хафтара продолжают методично сбивать ударные турецкие беспилотники, которые, как правило, используются боевиками ПНС для сбрасывания боеприпасов на позиции ЛНА и жилые кварталы. В отделе военной информации ЛНА сообщили, что вечером 31 марта силы ПВО ЛНА в районе ат-Тавиша на юге Триполи сбили турецкий БПЛА, вылетевший с авиабазы Митига. Отметим, это уже пятый беспилотник, сбитый за сутки.

ЛНА отразили атаки бандформирований Триполи на нескольких участках фронта

Пользователь Twitter опубликовал видео со сбитым беспилотником — БПЛА нес на себе четыре ракеты, три из которых были при нем. Кроме того, в отделе информации ЛНА сообщили, что после уничтожения пункта управления БПЛА в академии ВВС Мисураты, один из турецких летательных аппаратов потерял управление и упал в районе ас-Сакт в Мисурате.

Мирные жители Триполи в соцсетях пишут о ряде нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков ПНС Ливии. Так, стало известно о попытках прорыва террористических бандформирований под прикрытием операции ПНС «Вулкан Гнева» в районах Тарик аль-Матар, аль-Машруа, Ас-Сабъа, Абу Салим, Каср бен Гашир и Кастельверде. Атаки боевиков на позиции ЛНА переросли в ожесточенные боестолкновения в окрестностях ас-Сидра, Салах ад-Дин, аль-Хадба и аль-Каси, квартале ар-Рабиш в Абу Салим и в окрестностях нефтехранилищ в районе Тарик аль-Матар.

ЛНА отразили атаки бандформирований Триполи на нескольких участках фронта

Пользователь Twitter сообщает о потерях в рядах Ливийской национальной армии — в ходе бомбардировки базы Аль-Ватыя погибло 12 военнослужащих армии Халифы Хафтара.

Источники в социальных сетях также сообщают о действиях 9-й бригады ЛНА — теперь военнослужащие армии Хафтара очистили от террористов Каср Хияр, заповедник аш-Шаафиин в Мсаллате и северо-запад Тархуны.

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