Соловьев заявил, что эпидемиологическая ситуация в РФ далека от чрезвычайной

Москва, 1 апреля. Ситуация с коронавирусом в России не является чрезвычайной. Об этом в среду заявил телеведущий Владимир Соловьев, отвечая на вопрос зрителя, будет ли в РФ введет режим ЧС.

«А оно [Положение. — Прим. ФАН] чрезвычайное? Я думаю, пока и не близко. Такие вещи надо делать постепенно. Придет время, сделают», — отметил он, выступая в программе «Спасибо, доктор» вместе с врачом Алексеем Хухревым.

Отметим, что в России не действует режим ЧС, однако целый ряд российских регионов объявил о переходе в режим полной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать квартиры только для того, чтобы сходить в магазин, аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой. Из иностранных государств режим ЧС объявили Италия, Испания, Чехия, Эстония, Румыния, Болгария, Венгрия, США, Казахстан и Украина.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол. Эксперты утверждают, что вакцина, с учетом всех клинических исследований, будет создана через 11 месяцев.