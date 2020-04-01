Генсек НАТО оценил помощь России странам Запада в борьбе с коронавирусом

Брюссель, 1 апреля. Эпидемия коронавируса является мировой угрозой, поэтому все страны должны помогать друг другу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя помощь России другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Страны должны решать, какая помощь им нужна. Это международный кризис, и нам нужно помогать друг другу. Члены НАТО помогают, другие страны помогают, и это должно основываться на национальных запросах и нуждах», — пояснил генсек альянса.

21 марта президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которой российский лидер предложил итальянской стороне помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее Минобороны РФ направило в Италию транспортные самолеты ВКС РФ с российскими военными специалистами и техникой.

30 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ предложил Вашингтону гуманитарную помощь из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в США. 1 апреля в США вылетел российский самолет, на борту которого находится медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 860 тысяч человек. От коронавируса погибло более 42 тысяч человек.

В США зарегистрировано более 190 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, около четырех тысяч человек скончались.