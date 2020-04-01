«Иначе перестанет существовать»: в ДНР поставили Украине ультиматум

Украине придется договариваться с республиками Донбасса, иначе она перестанет существовать. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.

Отказ Киева

Украинские власти не будут вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик. С таким заявлением в ходе брифинга выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, формат переговоров в Минске остается неизменным: Россия, Украина и ОБСЕ.

«Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести», — сообщил политик.

Ермак обратил внимание, что идея создания координационного совета по Донбассу была подана для того, чтобы не вступать в прямые переговоры с ДНР и ЛНР, но услышать позицию лиц, которые проживают на неподконтрольных украинской армии территориях. Он добавил, что создание совета обсудят с Парижем и Берлином в формате телефонных переговоров на уровне политических советников в «нормандском формате».

«Эти консультации еще продолжаются», — сказал политик.

У Украины нет выбора

Как отметил Владимир Бидевка, без прямого диалога между республиками и Украиной мирное урегулирование конфликта невозможно. Заявления руководителя офиса Зеленского говорят о полной нежизнеспособности украинской власти, уверен политик.

«Эти люди — [президент Украины Владимир] Зеленский, Ермак и прочие — могут за один день разным телеканалам сказать диаметрально противоположные вещи. Достаточно лишь небольшого давления со стороны радикалов. Это марионеточное правительство, у которого очень много кукловодов, и порой они сами не понимают, под чью дудку им плясать. От этой какофонии в головах украинских политиков в стране образуется только хаос, анархия и фактическое безвластие», — пояснил Владимир Бидевка.

Председатель Нарсовета ДНР обратил внимание, что без переговоров с республиками Донбасса мира на Украине не достичь. Он напомнил, что Андрей Ермак лично подписывал документ о создании консультативного совета по Донбассу, а теперь выясняется, что он вкладывал в документ какие-то свои смыслы.

«К счастью, такой подход в международной политике не функционирует. Очевидно, что Киев не стремится к решению конфликта. Это видно в том числе и по количеству обстрелов территории республик. ВСУ стреляют каждый день и в том числе тяжелым вооружением. Тем не менее у Украины просто нет выбора. Договариваться с Донбассом придется и именно на условиях Донбасса. Иначе государство Украина просто перестанет существовать. Нынешние социальный, гуманитарный, экономический и прочие украинские кризисы только приближают эту катастрофу», — поставил ультиматум Владимир Бидевка.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.