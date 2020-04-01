Депутат Вяткин объяснил разницу между шутками и фейками о коронавирусе

Москва, 1 апреля. Юмор помогает человеку преодолеть любые трудности, однако в период эпидемии коронавируса важно отличать шутки от заведомо ложной информации. Как распознать фейки о COVID-19, рассказал Депутат Госдумы VII созыва и старший научный сотрудник Института проблем административно-правового регулирования Дмитрий Вяткин на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Если вам присылают смешную картинку на тему самоизоляции, санобработки, распространения инфекции — мы сразу видим, что это шутка, гротеск, ирония, юмор. А когда рассылаются под видом достоверных некие сообщения, которые ссылаются якобы на неофициальные источники «знакомый сказал» — это сразу должно настораживать», — передает слова Вяткина корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт подчеркнул, что достоверная информация распространяется только через официальные источники, например, пресс-службы госорганов и лечебных учреждений или через СМИ. Также депутат рассказал, что юмор в условия пандемии — это абсолютно нормально.

«Юмор и здоровое отношение к жизни — они всегда помогают преодолеть любые трудности. И помогают не впасть в уныние. Помогают не подвергнуться ни страху, ни панике. Поэтому когда мы видим, что в Интернете и через мессенджеры все друг другу присылают какие-то смешные картинки, шутки, песни сочиняют — все это надо воспринимать позитивно. Если люди в состоянии шутить даже в такой непростой ситуации, это значит, что народ здоровый. Когда мы говорим про распространение заведомо ложной информации, это совсем другое», — заявил депутат.

Ранее ФАН представил подборку самых популярных мемов о коронавирусе. Пользователи Сети шутят над теми, кто поддается панике, когда рядом кто-то чихает или кашляет.