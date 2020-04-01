Московские водители будут оштрафованы за нарушение карантина

Москва, 1 апреля. Новые штрафы могут появиться в Москве за нарушение карантина. Наказание коснется автомобилистов, соответствующий законопроект опубликован на сайте Мосгордумы.

В соответствии с текстом поправок в Кодекс об административных правонарушениях столицы, за несоблюдение режима самоизоляции полагается штраф в размере 4 тысяч рублей. Повторное нарушение или его совершение с помощью автомобиля обойдется уже в 5 тысяч рублей.

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли поправки в КоАП, согласно которым за нарушение карантина физическим лицам полагается штраф от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1880 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 267 из них были выявлены в течение последних суток. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 115 пациентов, 16 скончались.