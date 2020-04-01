Ученые назвали главный признак заражения коронавирусом

Москва, 1 апреля. Британские исследователи считают потерю обоняния одним из главных симптомов, свидетельствующим о заражении коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы исследования.

По данным ученых, потеря обоняния была зафиксирована у 60% людей с подтвержденным наличием коронавирусной инфекции. 18% пациентов, у которых не была обнаружена опасная китайская инфекция, также жаловались на проблемы с восприятием запахов. Данные факты позволили исследователям сделать вывод о том, что потеря обоняния является более явным признаком заражения инфекцией, чем показатели температуры тела.

В исследовании отмечается, что притупившееся обоняние увеличивает риск подхватить коронавирусную инфекцию, особенно в сочетании с другими симптомами, такими как повышенная температура, кашель и диарея, передают «Народные новости».

Ученые советуют самоизолироваться людям с подобными симптомами. В карантине следует провести не меньше семи дней.

Ранее сообщалось, что российские эксперты разобрались с самыми распространенными мифами о коронавирусной инфекции. Ученые рассказали, передается ли коронавирус через вентиляцию. На сегодняшний день достоверно неизвестно, может ли инфекция распространяться подобным образом, передает «Царьград».