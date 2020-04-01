Сирия, 1 апреля. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» казнили осведомителя сирийской разведки в Идлибе. В Алеппо протурецкие силы столкнулись с «Отрядами народной самообороны». В Ракке на мине подорвался автомобиль курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба; провели работы по разминированию в Дамаске.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: казнила осведомителя разведки САА в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыла огонь по опорным пунктам боевиков YPG в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли одного боевика на севере провинции Ракка.

Провинция Дамаск

В окрестных районах столицы инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) провели работы по разминированию. По данным агентства SANA, очередной этап работ был проведен в районе Аль-Кабун в Дамаске. Военнослужащие закончили прочесывать жилые кварталы с металлоискателями в 14.00. Все обнаруженные саперами мины-ловушки, а также боеприпасы, оставленные боевиками при отступлении из города, будут уничтожены на военном полигоне за городской чертой. Напомним, что столица Сирии была освобождена от вооруженных группировок, но местные жители до сих пор находят в окрестностях схроны с оружием и мины.

Провинция Алеппо

К востоку от города Манбидж произошло столкновение отрядов «Сирийской национальной армии» с членами военного совета Манбиджа, подконтрольного Отрядам народной самообороны (YPG). Как сообщает агентство NPA Syria, в ходе столкновения по позициям YPG было нанесено, по меньшей мере 30 ракетных ударов, несколько ракет разорвались в окрестностях поселения Умм-Адас, повредив жилые дома. Боевики СНА также атаковали базы YPG у деревни Яшли и обстреляли пункты военного совета в поселке Тель ас-Сайяд.

Провинция Идлиб

На юге провинции сирийская армия продолжает вести огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в ответ на серию ночных провокаций в районе города Серакиб. По информации портала Masar Press Net, подразделения САА открыли огонь из артиллерии по опорным пунктам боевиков у деревни Кансафра. Пока что информация о потерях боевиков в живой силе и боевой технике уточняется.

Как сообщает Минобороны РФ, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, отметила два факта открытия огня в провинциях Латакия и Идлиб. Турецкой частью представительства был зафиксирован один факт нарушения со стороны вооруженных группировок в Идлибе.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что в боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» публично казнили мужчину по имени Рифат Дакка, обвиняемого в шпионаже в пользу правительственных войск. Расправа произошла в поселке Дженудие. По информации источника, у убитого был изъят мобильный телефон, на который он записывал аудиосообщения с указанием мест дислокации террористов, в частности, в районе города Кабана.

Провинция Ракка

На севере провинции погиб курдский боевик. Как передает новостной портал Alk Habour, взрыв произошел у города Айн-Исса. Автомобиль «Демократических сил Сирии» наехал на противопехотную мину, установленную на обочине дороги, находящийся внутри боевик скончался от полученных осколочных ранений. Под подозрением как террористы «Исламского государства»1, так и сами курдские бандформирования. В октябре 2019 года «Демократические силы Сирии» активно минировали жилые кварталы и дороги, чтобы затруднить продвижение турецким войскам, которые проводили в данном регионе операцию «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.