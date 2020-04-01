Москва, 1 апреля. Обработка верхней одежды антисептическими средствами поможет защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила врач-дерматолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

По ее словам, после возвращения с улицы необходимо тщательно вымыть руки, а также принять душ. Кроме того, следует обработать верхнюю одежду раствором антисептика.

По всем правилам соблюдения всех карантинных мер — вся верхняя одежда должна оставаться за дверью, либо должна обрабатываться раствором антисептика», — отметила Егорова.

Она также добавила, что ультрафиолетовые лучи способны нейтрализовать коронавирусную инфекцию, поэтому ультрафиолетовые лампы можно использовать для дезинфекции одежды, передает «Слово и Дело».

«Если у кого-то дома есть солярий, то можно одежду облучить ультрафиолетом. В ультрафиолете очень хорошо вирусы погибают», — добавила Егорова.

Ранее врач-нарколог Марат Сараев рассказал, как быстро бросить курить в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. По его словам, необходимо принимать витамины группы В, витамин Е и рыбий жир. Кроме того, не следует подменять одну зависимость другой, поэтому необходимо сократить потребление сладкого, передает телеканал «360».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.