Боевики ПНС приняли турецкую корабельную ракету за дрон ЛНА и выложили снимки в сеть

Триполи, 1 апреля. Группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) выложили в сеть снимки «дрона Ливийской национальной армии», которым оказалась ракета, запущенная с турецкого военного корабля. Реактивный снаряд американского производства RIM-66 был выпущен в направлении ливийского города аль-Аджилят.

Житель города Сабрата, вскоре после инцидента, запечатлел неопознанный военно-морской фрегат, который запустил ракету по территории Ливии, и выложил фото в Twitter.

صور للقطعة البحرية المجهولة التي أطلقت صاروخ من نوع RIM-66 أمريكي الصنع بتجاه مدينة #العجيلات إلتقطها أحد المواطنين بمدينة #صبراتة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/t7ENlgN7Pm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 1, 2020

Впоследствии выяснилось, что силуэт неизвестного корабля, предположительно выпустившего американскую ракету RIM-66, в точности совпадает с силуэтом турецких фрегатов класса G, которые как раз оборудованы соответствующими пусковыми установками.

Вооруженные формирования ПНС поторопились с обвинениями в отношении ЛНА: после публикации снимков, выяснилось, что ракета запущена с турецкого военного судна.

Напомним, что давно утратившее легитимность Правительство национального согласия уже более двух суток ведет наступление на жилые кварталы и позиции ЛНА, невзирая на действующее с 12 января решение о режиме прекращения огня, а также на гуманитарное перемирие, объявленное 18 марта в связи с предотвращением распространения коронавируса.

Боевики всячески препятствуют борьбе с пандемией, 25 марта силы ПНС объявили о широкомасштабной наступательной операции «Шторм мира». Ливийская национальная армия наносит точечные удары и блокирует все атаки террористов. Протурецкие формирования ПНС несут потери в живой силе и технике.