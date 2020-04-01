Генпрокуратура РФ заблокировала фейки о «межнациональных стычках» из-за коронавируса

Москва, 1 апреля. Генеральная прокуратура РФ выявила еще несколько фейков, распространяемых на фоне эпидемии коронавируса.

В частности, речь идет о статье «Пермские инсайды: из-за короновируса — межнациональные стычки», опубликованной в Интернете. В ней говорилось, что из-за эпидемии коронавируса в Пермском крае якобы начались межнациональные конфликты и изгнание приезжих бизнесменов с помощью силовиков. Эту информацию уже опровергли в МВД.

Еще один фейк размещен на YouTube. Автор ролика утверждает, что ряд должностных лиц в Москве якобы были физически устранены, а «олигархические структуры» использовали пандемию для «узурпации власти».

Кроме того, портал «Сибирь. Реалии» сделал информационный вброс о том, что Красноярск отгородился бетонными блоками и выделил на эти цели 3 млн рублей. Аналогичный фейк размещен в соцсетях «Вконтакте» и Facebook. Эти слухи опровергла администрация губернатора Красноярского края.

«Таким образом, на вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этой информации. Напомним, что Госдума накануне ужесточила наказание за распространение фейков, провоцирующих панику в обществе. Для юрлиц штраф может составить до 10 млн рублей. Соответствующие поправки были внесены в административную статью «Злоупотребление свободой массовой информации».