В Госдуме рассказали, когда стабилизируется рынок нефти, а баррель будет стоить $50

Москва, 1 апреля. Никакие меры со стороны государств пока не способны остановить падение мировых цен на нефть. Однако уже к концу года цена нефти марки Brent вырастет до 50 долларов за баррель. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил глава комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный.

Первого апреля состоялся телефонный разговор между министрами энергетики России и США Александром Новаком и Дэном Бруйеттом.

Собеседники отметили, что падение спроса и избыток на нефтяном рынке создают проблемы для развития мировой энергетики и увеличивают риски стабильного снабжения рынка после начала восстановления мировой экономики, уточнили ФАН в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

Стороны так же обсудили перспективы сотрудничества России и США на энергетическом рынке по линии G20 и Всемирного банка и выступили за продолжение диалога.

По мнению Павла Завального, принципиальные решения об ограничении добычи нефти сегодня бессмысленны.

«Сейчас нет необходимости специально принимать решения о сокращении добычи нефти. Слишком высокая неопределенность на рынке. Какие бы меры сейчас мы ни принимали, они будут малоэффективными», — уверен собеседник ФАН.

Поэтому надо дождаться стабильности в экономике и только тогда принимать какие-то решения, способствующие стабилизации цен на приемлемом для игроков нефтяного рынка уровне.

«Других инструментов влияния на цены у государства сейчас нет. Сами компании должны решать, какие объемы продаж нефти для них оптимальны в условиях низких цен на углеводороды. Однако при этом надо понимать, что у них есть контрактные обязательства, которые они должны выполнять независимо от ценовой конъюнктуры», — отметил парламентарий.

В поддержке крупные нефтяные компании на данный момент не нуждаются, уверен собеседник ФАН. Потому что у них накоплена большая подушка безопасности за период высоких цен на нефть.

«Наша налоговая система разработана так, что в период низких цен государство минимизирует сборы с компаний, и наоборот, как только цена за баррель превышает 42 доллара, налоги резко увеличиваются. В крайнем случае, крупные нефтяные компании всегда могут взять кредиты. Большинство банков дадут им на хороших условиях, поскольку у них большие активы, которые можно заложить», — напомнил Павел Завальный.

Депутат исключил вероятность пересмотра налогового законодательства в отношении нефтяных компаний на случай, если период низких цен на «черное золото» затянется.

«Я думаю, этого не произойдет. Каким бы кризис затяжным ни был, по всем признакам он не продлится более полугода. Уже сейчас Китай начал экономический рост, там увеличился спрос на нефть», — рассказал глава комитета Госдумы по энергетике.

Хотя, предупредил парламентарий, надо быть готовым, что процесс восстановления мировой экономики будет не быстрым.

«Есть инерция процессов на нефтяном рынке, влияющих на цены. К тому же страны, где преодолены последствия вспышки коронавируса, все равно какое-то время будут закрыты для туристов, что сильно повлияет как на ВВП этих стран, так и на общемировое потребление бензина и керосина», — отметил депутат.

По его прогнозу, в ближайшие месяцы цена за баррель нефти марки Brent будет колебаться в диапазоне 25-35 долларов.

«При этом я считаю, что к концу года цены восстановятся до 50 долларов за баррель. А когда произойдет стабилизация рынка, ОПЕК+ примет какие-то решения, которые в свою очередь могут повлиять на еще большее увеличение цены», — резюмировал собеседник ФАН.

Цена российской нефти марки Urals в понедельник, 30 марта, снизилась до 13 долларов за баррель и продолжает оставаться на этом уровне. При такой цене перестают взиматься экспортные пошлины на нефть, и резко снижается НДПИ. Именно эти налоги приносят российскому бюджету значительную часть доходов.