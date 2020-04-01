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Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Костенникова

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Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Костенникова

Москва, 1 апреля. Замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников уволен со своего поста согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина. Соответствующий документ опубликованн на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что замминистра здравоохранения освобожден от исполнения обязанностей по собственному желанию.

«Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Костенников занимал пост замминистра здравоохранения с 2013 года. До этого он работал на аналогичной должности в министерстве юстиции, а еще ранее трудился в наркоконтроле, налоговой полиции и аппарате полпреда президента РФ в Северо-Западном округе.

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Источник: РИА Новости
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