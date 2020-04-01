В Крыму напомнили, как СССР боролся с эпидемией холеры на полуострове

Географическое положение Крыма позволяет рассчитывать на крайнюю эффективность мер изоляции региона от распространении эпидемии коронавируса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил председатель Общественной палаты республики Крым Григорий Иоффе.

Так собеседник ФАН прокомментировал вводящийся со 2 апреля 2020 года главой Крыма Сергеем Аксеновым комплекс карантинных мероприятий, одним из которых будет выставление с полуночи блокпоста на Крымском мосту: через него будет проводиться стопроцентный осмотр всех проезжающих автомобилей.

«Насколько я знаю, блокпост будет не задерживать людей, а просто проверять, кто и зачем едет, — сказал председатель Общественной палаты. — Дело в том, что на полуострове не работают гостиницы и санатории, поэтому некрымчанам, не имеющим местной регистрации, просто некуда будет селиться! Так что им будут это объяснять и разворачивать. Жители же республики смогут проехать без проблем».

Иоффе предположил, что серьезные карантинные меры будут применяться лишь по отношению к тем гражданам, у которых уже обнаружен, либо только подозревается коронавирус. Первые же предложения изолировать полуостров, по его словам, зазвучали еще две недели назад.

«И в этой связи вспоминалась история 1970 года, когда в Одессе и Керчи были зарегистрированы случаи холеры. Тогда оба эти города были взяты в плотное кольцо армией, и распространения на весь СССР страшной болезни удалось избежать. Теперь некоторыми нашим общественниками предлагалось вновь использовать этот опыт. Однако современная Россия — это, к сожалению, не Советский Союз, и методы, которые были приемлемы в тоталитарном государстве, нельзя применить сейчас», — заявил собеседник ФАН.

Тем не менее, добавил он, некоторые из старых инструкций вполне оправдывают себя и сегодня. Действия как федеральных, так и региональных властей быстры и решительны — делается все возможное, чтобы не допустить европейского сценария развития событий.

«Возможность передачи вируса от человека к человеку должна быть исключена, — убежден председатель Общественной палаты. — А это возможно только при строгом карантине».

Однако, по мнению Иоффе, «московского сценария» изоляции граждан друг от друга (с выходом из дома по QR-кодам и полным запретом немотивированного передвижения по городу) пока не предвидится.

«Все-таки в Москве совершенно другие цифры, — объяснил собеседник ФАН. — В Крыму же пока зарегистрировано всего 15 случаев и нет никаких летальных исходов. Разумеется, в условиях массового тестирования, которое сейчас начнут проводить, количество инфицированных увеличится, но порядок цифр, тем не менее, абсолютно иной. Очевидно, что и меры будут иные. Какие именно, мы узнаем сегодня после 17 часов».

Председатель Общественной палаты также прокомментировал недавний сбор крымчанами гуманитарной помощи для Италии и возможность провести аналогичные мероприятия уже для поддержки жителей Украины, которые серьезно пострадали от эпидемии по вине своих властей, не озаботившихся заранее о их безопасности.