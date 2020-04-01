Самоизолировавшийся актер Джек Блэк станцевал с голым торсом во дворе дома

Москва, 1 апреля. Популярный американский актер Джек Блэк рассказал своим фолловерам, как он проводит время на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий ролик появился в Сети.

Джек Блэк обнародовал видеоролик под названием «Танец «Оставайтесь дома». Он порадовал подписчиков энергичным танцем с голым торсом, в ковбойских сапогах и в шляпе, пишет «Культуромания».

Американский актер уже не первый раз делиться с фолловерами видео, которые посвящены времяпрепровождению во время самоизоляции. На предыдущем ролике Блэк тренировался ходить по дому.

Джек Блэк — американский актер, комик, музыкант и автор песен. Он является участником рок-группы Tenacious D. Первой его картиной считается фильм Ричарда Линклейтера под названием «Школа рока». В фильме актер исполнил главную роль.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Россия принимает все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Президент России Владимир Путин в обращении к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции заявил, что все принятые властями меры сработают, если граждане будут действовать вместе. Об этом сообщает телеканал «360».

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Китае выяснили, при какой температуре погибает коронавирус.