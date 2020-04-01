Актер Доронин найден мертвым через двое суток после дня рождения

Москва, 1 апреля. Актер театра и кино Константин Доронин скончался в Москве на 85-м году жизни. О его смерти рассказала вдова артиста Клара Иосифовна.

Доронин был найден мертвым утром 28 марта в своей квартире, расположенной в Академическом районе столицы. Актеру исполнилось 84 года за два дня до трагедии.

«Он болел, не так давно пережил инсульт, а потом врачи поставили диагноз — онкология. Вчера мы его похоронили», — рассказала вдова Доронина KP.RU.

Женщина подчеркнула, что ее супруг был прекрасным человеком. Также она сообщила, что 40 лет проработала вместе с Дорониным на радио, пишет РИАМО.

Впервые Константин Доронин появился на экране после выпуска из Щукинского театрального училища в фильме «Флаги на башнях» 1958 года. Через несколько лет он сыграл одну из ролей в кинокартине «Год, как жизнь», сообщает телеканал «360».

Кроме того, в течение пяти лет Доронин был актером Театра на Таганке, однако делом его жизни в итоге стала работа на радио. Так, Константин Доронин режиссировал информационную программу «Последние известия», которая выходила на Всесоюзном радио. Покойный актер приложил руку и ко многим передачам радиостанции «Маяк». Помимо этого, в своих репортажах он освещал знаковые события, например, Олимпийские игры 1980 года, проходившие в Москве. Доронин вышел на пенсию в 2000 году.